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Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды

16 мая 2017 20:55
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Новости Беларуси. Меняют режим работы общественные бани, их поочередно закрывают на ремонт. Любителям попариться придется потерпеть.

Бани закрывают по графику отключения горячей воды.

Уже сейчас не работают 8-я баня на Хоружей и 11-я на Нестерова.

Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды-1

График закрытия можно посмотреть на сайте предприятия «Городские бани».

Во время отключения воды в этих заведениях проведут косметический ремонт. Отметим, что сейчас в Минске 9 государственных бань. В 2017 году их уже посетили более 30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Баня

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