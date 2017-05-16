Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды

Уже сейчас не работают 8-я баня на Хоружей и 11-я на Нестерова.

График закрытия можно посмотреть на сайте предприятия «Городские бани».

Во время отключения воды в этих заведениях проведут косметический ремонт. Отметим, что сейчас в Минске 9 государственных бань. В 2017 году их уже посетили более 30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.