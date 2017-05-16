Минские бани будут закрываться на ремонт по графику отключения горячей воды

Новости Беларуси. Меняют режим работы общественные бани, их поочередно закрывают на ремонт. Любителям попариться придется потерпеть.
Бани закрывают по графику отключения горячей воды.
Уже сейчас не работают 8-я баня на Хоружей и 11-я на Нестерова.
Новости Беларуси. Меняют режим работы общественные бани, их поочередно закрывают на ремонт. Любителям попариться придется потерпеть.
Бани закрывают по графику отключения горячей воды.
Уже сейчас не работают 8-я баня на Хоружей и 11-я на Нестерова.
График закрытия можно посмотреть на сайте предприятия «Городские бани».
Во время отключения воды в этих заведениях проведут косметический ремонт. Отметим, что сейчас в Минске 9 государственных бань. В 2017 году их уже посетили более 30 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.