Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити
Новости Беларуси. Новое граффити появилось в Минске. На улице Парниковой свил себе гнездо трехметровый гоголь. Именно его народным голосованием выбрали в качестве птицы 2016 года. Рисовали гоголя два дня.
Сейчас птицу можно увидеть на 11 доме.
Она присоединилась к пернатому арт-семейству, которое состоит из сипухи на Калинина и ушастой совы на Плеханова.
Карина Соловей, специалист по кампаниям и акциям общественной природоохранной организации «Ахова птушак бацькаўшчны»:
Гоголь – это водоплавающая такая утка, которая гнездиться у нас в Беларуси и даже остается зимовать. Ее можно увидеть на протяжении круглого года, например, на Минском море вы можете съездить и посмотреть гоголя.
Нарисовал его художник, минский стрит-артер Алесь Благий.
Нарисовано это фасадными акриловыми красками.
Уже известна и птица 2017 года – это хохлатый жаворонок.
Кстати, в Минске он не гнездится. Птичка обитает в одном из районных центров (где именно – пока секрет), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.