Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити

Новости Беларуси. Новое граффити появилось в Минске. На улице Парниковой свил себе гнездо трехметровый гоголь. Именно его народным голосованием выбрали в качестве птицы 2016 года. Рисовали гоголя два дня.

Сейчас птицу можно увидеть на 11 доме.

Она присоединилась к пернатому арт-семейству, которое состоит из сипухи на Калинина и ушастой совы на Плеханова.