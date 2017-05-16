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Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити

16 мая 2017 20:56
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Новости Беларуси. Новое граффити появилось в Минске. На улице Парниковой свил себе гнездо трехметровый гоголь. Именно его народным голосованием выбрали в качестве птицы 2016 года. Рисовали гоголя два дня.

Сейчас птицу можно увидеть на 11 доме.

Она присоединилась к пернатому арт-семейству, которое состоит из сипухи на Калинина и ушастой совы на Плеханова.

Трехметровый гоголь на Парниковой: в Минске появилось новое граффити-1

Карина Соловей, специалист по кампаниям и акциям общественной природоохранной организации «Ахова птушак бацькаўшчны»:
Гоголь – это водоплавающая такая утка, которая гнездиться у нас в Беларуси и даже остается зимовать. Ее можно увидеть на протяжении круглого года, например, на Минском море вы можете съездить и посмотреть гоголя.

Нарисовал его художник, минский стрит-артер Алесь Благий.

Нарисовано это фасадными акриловыми красками.

Уже известна и птица 2017 года – это хохлатый жаворонок.

Кстати, в Минске он не гнездится. Птичка обитает в одном из районных центров (где именно – пока секрет), сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Граффити # Фотофакт # Карина Соловей

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