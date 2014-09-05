Бизнес-коуч Андрей Дроздецкий: Для девушки самый главный бизнес-проект – это семья

Последний день лета редко вызывает положительные эмоции. Но программа «Большой завтрак» предлагает считать этот день точкой отсчета. Именно сейчас предлагается задуматься над исполнением мечты многих дам. Как начать свой бизнес? Как обрести финансовую независимость? На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает профессиональный бизнес-коуч Андрей Дроздецкий.

Многие женщины сейчас настолько разнопланово заняты: кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то валяет. А можно свое хобби превратить в бизнес и вообще нужно ли это делать?

Андрей Дроздецкий:

Как правило, в жизни женщина хочет ребенка от любимого мужчины. Я думаю, такая же ситуация и в бизнесе. Здорово, когда он по любви. Вы правильно сказали, что именно увлечение, именно хобби должно быть некой базой, главной основой для создания собственного проекта. Потому что если вы любите это дело, то вам будет легко разбираться в тех нюансах, тех мелочах для того, чтобы конкурировать с джентльменом, который в бизнесе, как вы понимаете, превалирует над женщиной.

Мужское все-таки, гендерное неравенство есть.

Андрей Дроздецкий:

Соответственно. Более того, увлечение и любовь к своему делу даст силы женщине преодолевать сложные моменты, которые в любом случае будут присутствовать в деле, которое она начинает.

Женщине легко переживать этот ненормированный рабочий день, отсутствие какого-то руководства? Может быть, женщине легче, когда ей руководят сверху?

Андрей Дроздецкий:

Я скажу вам так, что все зависит, безусловно, от человека. Но в основе своей я не считаю, что мужской путь ведения бизнеса правильный для женщины.

То есть у нас свой путь.

Андрей Дроздецкий:

Да. Я так думаю, во всяком случае. Потому, как все-таки женщина, в первую очередь, как мне кажется, должна быть женщиной, она должна быть любима, она должна быть здорова, красива. Ей стоит развиваться в отношениях с мужчиной и дарить тепло, нежность, нести любовь в дом. И здорово, когда каждый год, благодаря неким действиям женщины в том числе, эти отношения становятся все крепче в семье. Ей имеет смысл думать о детях и рожать этих детей. И, безусловно, заниматься тем любимым делом, которое ей нравится. И его, конечно же, можно монетизировать.

Вы знаете, наверное, не каждой женщине повезло встретить своего мужчину. И финансовая независимость в нашем веке – это важная составляющая все-таки для женщин. С чего начать свой бизнес, чтобы зарабатывать себе на жизнь самой? Чтобы полностью себя обеспечивать? Как должна женщина вообще сроить отношения с бизнесом? Что она должна делать для начала?

Андрей Дроздецкий:

Ирина, знаете, один опытный бизнесмен сказал такую фразу: «У женщины бизнес развивается часто так: цветочек – бабочка, цветочек – бабочка, прибыль». А если серьезно, то офис не открываем, фирму не оформляем, MacBook небесно-голубого цвета не покупаем до того момента, пока не определили спрос на свое хобби. Сегодня Интернет позволяет за считанные минуты понять, сколько за месяц в конкретном регионе ищет людей ваш продукт либо услугу. И от этого надо отталкиваться, потому что может случиться ситуация, что ваши, выращенные вами ландыши изумрудного цвета ищет в месяц только 2,5 человека. И тогда будет необходимо формировать потребность. Но смотрите, чтобы не получилось так, что единственным клиентом буду я, купивший по широте души эти ландыши для своей собственной супруги.

По итогу, упаковываем продукт. Потом смотрим направления продаж. Это и прямые продажи, и Интернет, это и партнерская какая-то программа. Потом мы даже столкнемся с такими страшно звучащими словами, как «конверсия», «леды», «скрипты». Но, поверьте, любая женщина сможет их освоить с удовольствием и быстро.

Женщина-бухгалтер – это, по-моему, повсеместно. Мне кажется, что нам очень легко на самом деле все это освоить. Вообще, насколько женщины быстрее схватывают? Или нет? Кто быстрее ориентируется в пространстве: мужчины, женщины?

Андрей Дроздецкий:

Сложно сказать. Но если посмотреть на практику, все-таки в основе своей в бизнесе мужчины. Я думаю, что, кстати говоря, возможно, схватывают быстрее женщины. И из моей практики, женщины соображают быстрее, с ними безумно приятно работать. Просто есть определенные качества, которыми обладают мужчины в бизнесе. И очень важно им действовать по-мужски в бизнесе.

Кстати, мы должны действовать по-мужски в бизнесе? Мы должны развивать вот эти качества, о которых вы говорите, присущие мужчинам? Либо мы все-таки должны идти своим путем?

Андрей Дроздецкий:

Абсолютно любая женщина может создать свой бизнес. Важно просто найти те вещи, которые вы любите. Важно понять ваши сильные стороны. И не надо тянуть все самой. Вы же не лошадь. Есть люди, которые могут закрыть какие-то важные аспекты в бизнесе, которыми вы сами не хотите заниматься, которые профессиональнее, чем вы в этом деле. Вступайте в партнерство. И это, кстати говоря, может быть запросто мужчина.

А каким-то женскими уловками можно пользоваться? Или это против правил, прием, запрещенный в бизнесе?

Андрей Дроздецкий:

Женщина уловками пользуется всегда и везде. Есть ограничения либо ограничений нет. Более того, вообще, это целесообразно. Ведь все-таки в бизнесе в основе своей мужчина.

Не нанимать грузчика, а можно попросить помочь.

Андрей Дроздецкий:

Конечно, самое разумное построение бизнеса – это без затрат. Безусловно. В любом случае могу сказать вам следующее: женщины, я думаю, вы со мной согласитесь, если не может крутить мужем, будет крутить другими мужиками. И если у нее не получается крутить другими мужиками, я считаю, что ей имеет смысл крутить хула-хуп. Тогда через какой-то период времени она сможет крутить другими мужиками.

Надо работать, я считаю, девушке в удовольствие, без выпученных глаз. Именно в этом ее конкурентное преимущество. Моя супруга как раз-таки обладает теми уловками, тем личным обаянием, о котором вы рассказывали. Она три месяца назад основала новый проект. Он весит 7 кг и зовут его Ульяна. И я считаю, что для девушки самый главный бизнес-проект – это как раз семья.

Прозвучало такое слово, как «бизнес-коуч», которое, наверное, только входит в наш обиход. Расскажите, кто эти люди, к кому обращаться?

Андрей Дроздецкий:

Правильный бизнес-коуч – это практик. Это не просто психолог, хотя многие психологи почему-то называют себя бизнес-коучами. Почему? Потому как если у человека нет практики, то чему он может сам научить? Глупо было бы отправлять ребенка учиться играть в футбол к хоккеисту. В то же время это должен быть человек, который все-таки владеет какой-то психологией, он должен быть в состоянии мотивировать человека справиться с какими-то сложностями, которые есть у него (душевного либо духовного характера). Потому как бизнес человек будет делать лишь в той ситуации, если у него есть для этого энергия и мотивация, безусловно. И в ситуации, если бизнес-коуч сочетает в себе некие ораторские способности, психологию и опыт в практическом бизнесе, то есть опыт взлетов и падений, то в этой ситуации, я думаю, что он будет профессионально обучать тому, что он в принципе знает сам. То есть хороший бизнес-коуч – это тот, который сочетает в себе эти качества.

Сейчас начинается осень. Все мы, наверное, полны каких-то новых надежд, карьерных каких-то планов. И как хороший бизнес-коуч посоветуйте что-нибудь нашим зрительницам, чтобы зарядить их той самой энергией, которую дают бизнес-коучи.

Андрей Дроздецкий:

Я могу посоветовать следующее. На самом деле, самое главное – это просто понять, как мы уже говорили, что вы любите. Потому что именно это у вас будет получаться лучше всего. По факту, можно научиться делать все, научиться делать неплохо. Но прекрасно вы будете делать, если у вас есть к этому способности и желание.

И, второе, безусловно, после этого надо просто действовать. Надо не останавливаться, потому что жизнь когда-то закончится. И надо оставить себе время, чтобы насладиться плодами своего труда.