19-летний призывник в Лиде украл из военкомата личное дело - надеялся «откосить»

Новости Беларуси. Служить парням в вооруженных силах Беларуси или нет – решает призывная комиссия. Но иногда молодые люди решают «помочь» себе сами, особенно если служить нужно, а не хочется...

19-летний житель Лиды украл из военкомата свое личное дело.

Молодой человек взял его для прохождения медицинской комиссии, но возвращать не стал. Мол, нет дела - нет человека. Но не тут-то было.

В военкоматах вся информация о призывниках хранится как в бумажном, так и в электронном виде.

По базе данных сотрудники военкомата быстро вычислили того, чьи документы отсутствуют. Парня отыскали в тот же день, личное дело вернули на место, сообщает «Вечерний Гродно».

Только вот отчаянный лидчанин решил не сдаваться: он не являлся по повесткам, не проходил освидетельствование.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье 435 УК РБ (Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу).

К слову, борьба с уклонистами для работников военкоматов - дело привычное. И чем изобретательнее такие молоды люди, тем оригинальнее методы работы с ними.

Так, в Могилеве прокуратура всерьез взялась за молодых людей, которые были комиссованы по состоянию здоровья, но при этом имели водительское удостоверение. Дело в том, что большинство болезней, подпадающих под вердикт «непригоден», недопустимы и при прохождении медкомиссии на получение водительских прав. Смотрите видео.