Прямой эфир

Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении

13 июня 2019 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении-1

На то, чтобы вникнуть в суть изменений и взвесить все «за» и «против», у парламентариев ушло полгода. Впрочем, тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. 13 июня поставлена точка: в Овальном зале депутаты проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи Уголовного кодекса.

Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении-4

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Жестокие меры остаются. Вы не подумайте, что смягчается. Просто чтобы не страдали те потребители, которые переступили не по своему знанию закона эту черту. Принятие решений более индивидуальное по делам.

Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении-7

Изменения коснутся наказания за оборот наркотиков с целью сбыта. За это сейчас предусмотрен срок заключения от 5 до 8 лет, в дальнейшем планируемые пределы будут начинаться от 3 лет. На два года минимальную планку ответственности снизили и за преступление, совершенное группой лиц или ранее судимыми за наркотики. А вот фактическим потребителям наказание менять не стали: до 5 лет ограничения свободы либо от 2 до 5 лет лишения свободы.

# Наркотики # общество # Александр Богданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии
13 июня 2019 13:27

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии

Как в конфету попадает начинка? Мастер-класс по изготовлению сладостей проводят в музее Ивенца
13 июня 2019 13:26

Как в конфету попадает начинка? Мастер-класс по изготовлению сладостей проводят в музее Ивенца

«Боимся упасть в ямы внутри подъезда, берём детей на руки». Капремонт дома на Либкнехта идёт 3 года
13 июня 2019 12:59

«Боимся упасть в ямы внутри подъезда, берём детей на руки». Капремонт дома на Либкнехта идёт 3 года