Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На то, чтобы вникнуть в суть изменений и взвесить все «за» и «против», у парламентариев ушло полгода. Впрочем, тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. 13 июня поставлена точка: в Овальном зале депутаты проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи Уголовного кодекса.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Жестокие меры остаются. Вы не подумайте, что смягчается. Просто чтобы не страдали те потребители, которые переступили не по своему знанию закона эту черту. Принятие решений более индивидуальное по делам.