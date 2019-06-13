Поправки в 328 статью УК приняты во втором чтении

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменения в наркотической статье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На то, чтобы вникнуть в суть изменений и взвесить все «за» и «против», у парламентариев ушло полгода. Впрочем, тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. 13 июня поставлена точка: в Овальном зале депутаты проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи Уголовного кодекса.
Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Жестокие меры остаются. Вы не подумайте, что смягчается. Просто чтобы не страдали те потребители, которые переступили не по своему знанию закона эту черту. Принятие решений более индивидуальное по делам.
Изменения коснутся наказания за оборот наркотиков с целью сбыта. За это сейчас предусмотрен срок заключения от 5 до 8 лет, в дальнейшем планируемые пределы будут начинаться от 3 лет. На два года минимальную планку ответственности снизили и за преступление, совершенное группой лиц или ранее судимыми за наркотики. А вот фактическим потребителям наказание менять не стали: до 5 лет ограничения свободы либо от 2 до 5 лет лишения свободы.