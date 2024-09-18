Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем как бы минчане озаглавили фильм о своей жизни?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем как бы минчане озаглавили фильм о своей жизни?
Живи сегодняшним днем. Не смотри на прошлое и пока не смотри на будущее.
Ну не знаю, как бы я ее озаглавила. Жизнь ради жизни, ради детей, ради близких.
Неопределенность, активность.
Отдых. В тишине провести отдых.
Весело, иногда безрассудно, но очень интересно.
Спокойная жизнь.
Подробнее в видео.