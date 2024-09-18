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Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос

18 сентября 2024 12:20
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Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем как бы минчане озаглавили фильм о своей жизни?

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-3

Живи сегодняшним днем. Не смотри на прошлое и пока не смотри на будущее.

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-5

Ну не знаю, как бы я ее озаглавила. Жизнь ради жизни, ради детей, ради близких.

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-7

Неопределенность, активность.

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-9

Отдых. В тишине провести отдых.

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-11

Весело, иногда безрассудно, но очень интересно.

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос-13

Спокойная жизнь.

Подробнее в видео.

# Алина Трус # Опрос

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