Прямой эфир

Как будут сдавать ЦТ выпускники 2024 года – детали вступительной кампании

09 апреля 2024 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тема, которая касается тех, кто в 2024 году планирует стать студентом. В Беларуси сегодня, 9 апреля, стартовала регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подать заявку можно лично или через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. У абитуриентов есть время до 22 апреля, чтобы определиться с предметами для сдачи испытания.

Как будут сдавать ЦТ выпускники 2024 года – детали вступительной кампании-1

Пункты приема документов созданы на базе 40 учебных заведений страны. Не только в столице и областных центрах, но и в районах. Для регистрации на ЦТ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. После внесения оплаты абитуриент получит пропуск: организаторы обращают внимание, что даже в случае электронной регистрации за пропуском необходимо явиться лично.

Как будут сдавать ЦТ выпускники 2024 года – детали вступительной кампании-4

Виктор Поплевко, декан факультета довузовской подготовки и профориентационной работы Гродненского государственного аграрного университета:
Выпускники этого года сдают два централизованных экзамена. Это по белорусскому или русскому языку и какому-то профильному предмету. На второй профильный предмет, который необходим для поступления в высшее учебное или среднее специальное заведение, нужно сдать централизованное тестирование. Выпускники прошлых лет имеют право зарегистрироваться для сдачи трех учебных предметов в форме ЦТ.

Пункты регистрации будут работать в будние дни с 9 до 19 часов, по субботам – с 9:00 до 18:00. В 2024 году сроки проведения централизованного экзамена и ЦТ будут едиными. Первые испытания абитуриенты и школьники пройдут 27 мая.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Враги считали, что ребёнок не представляет опасности. Белоруска рассказала, как помогала партизанам во время войны
09 апреля 2024 11:30

Враги считали, что ребёнок не представляет опасности. Белоруска рассказала, как помогала партизанам во время войны

Лукашенко – промышленникам: «Мы должны выйти примерно на японский уровень качества»
09 апреля 2024 11:10

Лукашенко – промышленникам: «Мы должны выйти примерно на японский уровень качества»

«Привыкайте к конкуренции!» Лукашенко озвучил стратегические задачи для развития промышленности
09 апреля 2024 10:56

«Привыкайте к конкуренции!» Лукашенко озвучил стратегические задачи для развития промышленности

ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва
09 апреля 2024 10:38

ЦИК зарегистрировала избранных членов Совета Республики 8-го созыва

Популярный чай попал под запрет в Беларуси. Вот в чем причина
09 апреля 2024 09:24

Популярный чай попал под запрет в Беларуси. Вот в чем причина

«Песня отражает меня как личность». Певица Диана Павлюченко о Чемпионате Республики Беларусь по вокалу
09 апреля 2024 08:57

«Песня отражает меня как личность». Певица Диана Павлюченко о Чемпионате Республики Беларусь по вокалу

Клуб «Шуфлядка писателя» запустил конкурс рассказов в сборник мистических историй о Минске
09 апреля 2024 07:56

Клуб «Шуфлядка писателя» запустил конкурс рассказов в сборник мистических историй о Минске

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ – как подать заявку?
09 апреля 2024 07:46

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ – как подать заявку?

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»
09 апреля 2024 07:21

В Минске стартовал финал проекта «Мы – музыкальное будущее страны»

Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»
09 апреля 2024 07:04

Более 37 тысяч человек присоединились к республиканской акции «Аднавiм лясы разам!»

Поезда между Беларусью и Россией будут курсировать с опозданием до 4 часов
09 апреля 2024 06:30

Поезда между Беларусью и Россией будут курсировать с опозданием до 4 часов

9 апреля ЦИК подведёт итоги выборов членов Совета Республики
09 апреля 2024 06:26

9 апреля ЦИК подведёт итоги выборов членов Совета Республики