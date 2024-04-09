Как будут сдавать ЦТ выпускники 2024 года – детали вступительной кампании

Тема, которая касается тех, кто в 2024 году планирует стать студентом. В Беларуси сегодня, 9 апреля, стартовала регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подать заявку можно лично или через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. У абитуриентов есть время до 22 апреля, чтобы определиться с предметами для сдачи испытания.

Пункты приема документов созданы на базе 40 учебных заведений страны. Не только в столице и областных центрах, но и в районах. Для регистрации на ЦТ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. После внесения оплаты абитуриент получит пропуск: организаторы обращают внимание, что даже в случае электронной регистрации за пропуском необходимо явиться лично.

Виктор Поплевко, декан факультета довузовской подготовки и профориентационной работы Гродненского государственного аграрного университета:

Выпускники этого года сдают два централизованных экзамена. Это по белорусскому или русскому языку и какому-то профильному предмету. На второй профильный предмет, который необходим для поступления в высшее учебное или среднее специальное заведение, нужно сдать централизованное тестирование. Выпускники прошлых лет имеют право зарегистрироваться для сдачи трех учебных предметов в форме ЦТ.

Пункты регистрации будут работать в будние дни с 9 до 19 часов, по субботам – с 9:00 до 18:00. В 2024 году сроки проведения централизованного экзамена и ЦТ будут едиными. Первые испытания абитуриенты и школьники пройдут 27 мая.