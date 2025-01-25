В Москве +2 с небольшим снегом, в Афинах +14. Погода в Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Пройдет кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +9 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +6, без осадков. В Риме ожидается +15, возможен кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +10 градусов. В испанской столице без существенных осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +10. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет также +10. 14 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, с переменной облачностью.