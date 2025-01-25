Прямой эфир

В Москве +2 с небольшим снегом, в Афинах +14. Погода в Европе

25 января 2025 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. 

Пройдет кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +9 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +6, без осадков. В Риме ожидается +15, возможен кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +10 градусов. В испанской столице без существенных осадков. 

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +10. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет также +10. 14 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах, с переменной облачностью.

В Москве +2 с небольшим снегом, в Афинах +14. Погода в Европе-2

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается до +3 в дневные часы. В Вильнюсе +4, пройдет дождь. В Варшаве облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +8. +6 в Киеве, облачно, без осадков. В Москве +2, пройдет небольшой мокрый снег.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
«Своя пекарня» открылась в городском посёлке Копысь
25 января 2025 14:42

«Своя пекарня» открылась в городском посёлке Копысь

55 млн просмотров только у блогеров. «Марафон единства» прощается со столицей
25 января 2025 14:27

55 млн просмотров только у блогеров. «Марафон единства» прощается со столицей

Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ
25 января 2025 14:20

Как организована работа волонтёров на выборах Президента Беларуси – рассказали в БРСМ