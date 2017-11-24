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Как будем трудиться в 2018 году? В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени

24 ноября 2017 17:13
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Новости Беларуси. Декрет о предпринимательстве может кардинально изменить бизнес-климат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие уже называют этот документ революционным: он значительно облегчит процесс регистрации своего дела, снизит контроль. При этом обеспечит механизмы для государственно-частного партнерства. И еще одна хорошая новость для действующих и будущих предпринимателей – до 2020 года не будут повышать и вводить новые налоги.

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# общество # Трудовые отношения

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