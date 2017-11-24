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Новости экономики за 24.11.2017

24 ноября 2017 17:10
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Новости Беларуси. Роботы и искусственный интеллект со временем смогут заменить многие профессии. Об этом говорят многие исследования, но, судя по последним данным, технологическая революция минимально затронет гуманитарные сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно те, в которых важен личный контакт.

Социальные работники, учителя, менеджеры по туризму, люди искусства – все они могут рассчитывать на карьерные перспективы в ближайшие десятки лет. А вот инженерам и программистам стоит задуматься о конкуренции со стороны роботов.

Новости экономики за 24.11.2017-1

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Доллар на торгах оценили в 1,99, евро – 2,36. Сотня российских рублей конвертируется в 3,42.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Анна Рублева

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