Новости экономики за 24.11.2017

Новости Беларуси. Роботы и искусственный интеллект со временем смогут заменить многие профессии. Об этом говорят многие исследования, но, судя по последним данным, технологическая революция минимально затронет гуманитарные сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно те, в которых важен личный контакт.

Социальные работники, учителя, менеджеры по туризму, люди искусства – все они могут рассчитывать на карьерные перспективы в ближайшие десятки лет. А вот инженерам и программистам стоит задуматься о конкуренции со стороны роботов.