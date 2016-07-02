День Днепра: река – как бренд Синеокой и связь Беларуси, России и Украины

Завершить программу хочется на более позитивной волне. Хотя в прямом смысле слова «волна» для реки не характерно. Однако же, на музыкальных волнах река, о которой расскажем, весьма популярна: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч. Над тобой летят журавли». Понимаете, о чем идет речь, помните эту песню. Впрочем, у Гоголя: редкая птица долетит до середины Днепра. Но это же про украинский отрезок реки написано, там она в полтора километра шириной, а в Беларуси поуже. А в России и вовсе берет начало с небольшого болота. Река, вошедшая в историю стран, в литературу, в музыкальное наследие, попала и в творческое русло нашей «Картины мира». Анастасия Бенедисюк рассказывает.

Вот она, великая славянская река. Общая водная артерия сразу Беларуси, России и Украины в 2300 километров. Четвертая по длине и площади бассейна река Европы. Спокойный и величественный Днепр. Его исток – за Смоленкой областью, устье – за Херсонской. А это – наша золотая середина.

595 километров – все это белорусская вотчина. Томно дышащая, живописная и в живописи отраженная. Так «русский Сикейрос» Владимир Овчинников в 1956 году прошлого века изобразил «Вечер на Днепре». А это (тот же период) пробуждение природы – «Весна». 15 лет спустя – Куинджи с «Лунной ночью» и «Утром». А еще были мастера слова Гоголь, Короткевич. Шесть лет на берегу реки прожил Купала.

«Когда я вспоминаю Левки. Где была наша дача, передо мной всегда встает высокий берег Днепра, старый сосновый бор, задумчивый, шумный... По Днепру проходят плоты, а за Днепром видны широкие колхозные поля». (Я. Купала).

Наверняка помнят воды величественного и русских царей Алексея Михайловича, Петра I и так до Николая II. Все они, уверяют историки, любили по утру по Днепру прогуляться. Куда раньше по нему же путь лежал «из варяг в греки».

В Могилеве, например, сидел так называемый «гвозд» с соратниками и перетягивал на реке канат – этакий таможенный контроль. Сегодня говорить о международном торговом пути по Днепру (его белорусской части) не приходится – обмелел.

Меж тем, связь между тремя братскими народами тоньше не стала. А в 1941 году славянская река – это еще и серьезная преграда фашистским полчищам.

Николай Борисенко, историк, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Более выгодного, более удобного рубежа, чем река Днепр от Беларуси и до самой Москвы не было. Времени оставалось катастрофически мало. 28 июня взят Минск и уже в начале июля передовые отряды немцев (разведывательные) подошли к Днепру, советские войска смогли прибыть сюда тоже примерно в это время. По сути, приходилось зарываться в землю с колес.

23 дня защитники Могилева в полном окружении преграждали фашистам путь в Москву.

Вернемся к этому дню. Сегодня Днепр известен своими плотинами и гидроэлектростанцией, но пока в Украине. С привлечением иностранных инвестиций две ГЭС (Могилевскую и Шкловскую) планируют возвести в Беларуси. Днепр переводится как «река на той стороне». Уже в октябре на все берега реки (по крайней мере, на этом ее участке) можно будет смотреть с обновленного моста. «Днепровского».

Андрей Сосин, заместитель директора ГУ «УКС Могилева»:

Данная транспортная развязка не только увеличивает пропускную способность главной артерии городской, но и решает вопрос капитального ремонта моста. Мост был построен в 60-ых годах.

Поставленный голос – дело дня сегодняшнего. Александр Анатольевич – директор спортивной школы по гребным видам спорта, что на Днепре. А в 1992 году в Барселоне 21-летний Масейков с 20-летним соседом по каноэ Довгалёнком стали «золотыми». На Олимпиаде в Лондоне в объединенной команде среди гребцов-каноистов такими они были единственными. Тренировались в том числе и здесь, на Днепре.

Александр Масейков, золотой призер XXV Олимпийских игр, директор Могилевской областной ДЮСШ по гребным видам спорта:

На Днепре мы в верховье готовимся, в низовье – Украина. Река хорошая, спокойная, русло не извилистое. Достойная. Можно готовиться.

А ведь когда Александр Масейков пришел на гребной канал в 1985 году, его и брать-то не хотели – ростом не вышел. Долгое время сидел на скамейке запасных на этом самом берегу. Закидывал удочку в надежде вытащить золотую рыбку.

Разнообразием, количеством и размерами рыбы Днепр действительно изобилует. Более 50 видов: лещ, карась, плотва, есть даже судак, щука и окунь. В 2010 году впервые на белорусской территории Днепра труженики голубой нивы выловили рыбу-иглу. Вот уж кормилец.

А это уже Днепрвская «лавстори». Пять лет назад Светлана и Михаил познакомились в санатории на берегу реки. С тех пор сюда ежегодно, и даже числа те же – традиция.

Михаил Томашев и Светлана Баркалова:

Днепр рядом. Мы привозим сюда снасти, удочки, готовимся целый год для этого дела. На Новый год мы тоже здесь. Можно сделать вывод: человек не поедет сюда второй раз, если здесь обстановка не располагает.

Должно быть, поэтому вдоль Днепра и строятся оздоровительные базы и санатории. Этот, к примеру, в 300 метров от реки. На 850 мест. Самая крупная здравница в Беларуси. Места сюда бронируют за несколько месяцев, а по постояльцам впору изучать географию: прибалты, итальянцы, немцы.

Мощнейшая лечебная база и живописная природа (белорусская) впечатляет и наших соседей по Днепру. Уже в сентябре пожалуют в гости украинцы, а сейчас россияне отдыхают. Именно они, кстати, составляют 80% визитеров. А Стелла Николаевна из Питера и вовсе в Рогачеве впервые Днепр увидела.

Стелла Лукшина (Россия):

Подальше есть тропиночка, небольшая заводь. Там песочек, там можно купаться. Правда, мы купаться не рискнули, все-таки нам по возрасту. А так на Днепр сходили. Красиво.

Сегодня Днепр, пусть и протекающий сразу через три страны, – настоящий бренд Синеокой. В его честь называют мосты и даже футбольные клубы. С его помощью достигают спортивных вершин и он вдохновляет на высокие чувства. И в первую субботу июля только его день – от истока до устья.