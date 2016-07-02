«Боженька её наградил большим талантом»: история девушки, которая родилась 3 июля 1991 года

Новости Беларуси. Четверть века исполняется стране и первому поколению её граждан. Героиню этого сюжета зовут Виктория Жданович. Она родилась в год, когда на карте мира появилась такая страна, как Республика Беларусь. Стипендиат Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, победительница многочисленных конкурсов. Если бы Беларусь можно было представить в образе человека, то наша страна выглядела бы именно так.

На высоких каблуках, с аккордеоном весом в 15 килограммов, сегодня она смело шагает по Минску. А в 91-м все только начиналось. Начиналась её жизнь… И жизнь суверенной, независимой страны. Про таких, как Виктория Жданович, говорят: «поцелованная богом». Когда она играет на аккордеоне – переживает каждую ноту.

Виктория Жданович, музыкант, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

А у нас смотрите, какая шикарная природа, какие города красивые, сколько людей счастливых и позитивных. Разве это не наше богатство? Наши люди.

В 9 лет Вика впервые взяла в руки аккордеон, ещё не подозревая, что в её руках – её будущее. Не закончив музыкальную школу, Виктория сразу поступила в лицей для особо одаренных. Потом – в Академию музыки, и, будучи студенткой консерватории, стала давать детям уроки игры на аккордеоне. Она уверена: в нашей стране – огромное количество маленьких одарённых детей. С ними готова покорять весь мир.

Виктория Жданович победила в многочисленных музыкальных конкурсах: республиканских и международных, удостоена серебряной медали на Дельфийских играх, взяла Гран-при в дуэте с Сергеем Бутором на «Петро-Павловской ассамблее».

Мирон Була, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Белорусской государственной академии музыки, профессор:

Боженька её наградил большим талантом, ибо её игра на замечательном инструменте аккордеоне – это просто само божество.

Виктория только вернулась из Гродно. Там она заканчивает магистратуру и защищает научную работу. В её планах – заниматься не только педагогической деятельностью, но и творческой. Идей огромное количество. Сейчас с коллегой готовятся организовать вечера танго в Минске, а ещё думают давать много концертов, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Виктория Жданович:

Я чувствую свой потенциал, хочу направить его в правильное русло. Вижу новые перспективы и идеи, которые у меня есть в голове. Возможно, они смогут реализоваться, если я буду достаточно усиленно над этим работать.