Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля

Азарёнок: Трамп объявил перестройку. И нет больше глобальной экономики. Она трещит по швам

«Спасибо деду Бидону все же. Он вовремя ввел против нас всевозможные санкции. Мы теперь, как та мудрая обезьяна, наблюдаем за всем вэрхалам с ветки. Нас не касается. У нас давно торговли с США нету. Батька так и говорит. Наблюдаем».