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Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля

10 апреля 2025 08:15
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Развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей. Стали известны темы предстоящих переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который прибудет в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля-2

Планируется, что встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.

# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко

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