Президент Беларуси проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана 11 апреля

Развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей. Стали известны темы предстоящих переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который прибудет в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.