Как Беларусь реализует миссию Красного Креста в урегулировании военных конфликтов по всему миру: о чем говорили с Президентом в Минске 8 ноября

Новости Беларуси. О миссии Красного Креста и роли Беларуси в работе Организации. Александр Лукашенко провел встречу с главой Международного комитета Петером Маурером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди совместных проектов нашей страны и этой организации – гуманитарная помощь, отправленная в восточную Украину в июне 2017 года. 8 ноября Маурер отметил, что Беларусь – важный партнер Красного Креста в урегулировании конфликта не только в Украине, но и по всему миру.

Сотрудничество организации и нашей страны станет еще крепче. В Минске откроется официальное представительство Комитета. Соответствующий документ подписан 8 ноября.

С офисом в Женеве, но реальной работой едва ли не во всем мире. Одна из немногих международных организаций, сотрудники которой бывают в самых закрытых и труднодоступных местах планеты. Красный Крест гарантирует особую конфиденциальность контактов. Благодаря этому и получает возможность присутствовать там, где другим отказывают. Гуманитарные операции в Сирии, Южном Судане, Ираке, Афганистане, Сомали, Нигерии, Украине. В общем, в самых горячих точках земного шара. Финансирование – за счет добровольных взносов, а главная цель – помочь людям – там, где война, насилие или природный катаклизм с эпидемией.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Международный комитет Красного Креста был создан в Швейцарии в 1863 году. Сегодня это более 1500 сотрудников штаб-квартиры, но помимо этого еще 15 тысяч человек работают на местах в 80 странах мира. В Беларуси с организацией, конечно же, давно сотрудничали, но до этого момента официального представительства в Минске не было.

Визит главы международного комитета Красного Креста в Минск как раз и станет отправной точкой. Петер Маурер здесь для того, чтобы вывести отношения между нашей страной и организацией на новый уровень.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша с вами сегодняшняя работа по открытию представительства о многом говорит, и мы это очень высоко ценим. Это как раз и будет новой страницей в наших отношениях. Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду. Вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где только возможно, по оказанию гуманитарной помощи. Вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И многие, многие другие направления в этом плане. Это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать. Вы на нас можете рассчитывать. Вы знаете, что мы всячески стараемся помочь людям, которые попали в беду.

После конфликта в Украине, после той войны или в течение той войны, мы в нашей стране приняли порядка 150 тысяч и даже больше беженцев. Обеспечили всем необходимым, чем пользуются наши граждане. Как вы понимаете, это все стоило нам значительных затрат. Но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет. Мы никогда не были в стороне от той войны, которая сегодня идет в Сирии. Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детишкам. Выработали целую программу оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении будем и впредь действовать.

Июнь 2017 года. В Беларуси собирают гуманитарную помощь. Консервы, макароны, крупы, моющие и гигиенические средства. На сумму порядка 60,5 тысяч долларов. Весь этот груз чуть позже попадет в Восточную Украину. В Киеве его принимает как раз миссия Международного Красного Креста.

Петер Маурер, глава Международного комитета Красного Креста:

Сегодня мир стал гораздо более сложным и военизированным, а значит, последствия конфликтов ощущаются еще острее. Я бы хотел поблагодарить Беларусь за поддержку, которую вы оказываете Красному Кресту в этой ситуации. Комитет очень нуждается в таких партнерах. Ваша страна, также как и мы, стремится к мирному урегулированию военных конфликтов, к тому, чтобы посадить за стол переговоров противоборствующие стороны.

В стороне от украинского конфликта наша страна, понятно, не могла остаться. И даже не в посредничестве дело. Хотя о роли белорусской переговорной площадки говорят немало и политики, и сами украинцы. Дело в том, что для многих людей, потерявших собственный дом, Беларусь оказалась пристанищем. Владимир Житник приехал из Украины с женой и сыном. Осел в деревне Шумилинского района.

Владимир Житник, лесоруб Козьянского лесничества:

Люди хорошие, отзывчивые. Как к себе приехали домой, можно сказать.

А вот еще красноречивые кадры из архива. Август 2017 года. Летние каникулы в Беларуси проводили сирийские дети. Волонтерскую, гуманитарную деятельность в Беларуси помогает координировать наше общество Красного Креста. Оно сотрудничает с международным комитетом, благодаря чему восстанавливаются семьи, разъединенные в результате военных конфликтов, ведется поиск пропавших без вести. Помощь оказывают самую разную: от простейших вещей – таких, как обогреть бездомных зимой, одеть и накормить тех, кто в этом нуждается, и до сбора гуманитарных грузов.

В 2018 году в Минске появится и официальное представительство Международного комитета Красного Креста. Пока координация происходит с помощью региональной делегации в Москве.

Но 8 ноября в Министерстве иностранных дел подписали соглашение о статусе, привилегиях и иммунитетах этой организации в Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с господином Маурером обсудили, что уже сделано для обеспечения соблюдения нашими военнослужащими законов и обычаев войны, и что еще можно и нужно сделать в этом направлении. Мы также обсудили первый положительный опыт взаимодействия с этой организацией по доставке в июне этого года гуманитарного груза в районы конфликта на востоке Украины. И по-прежнему готовы оказывать посильную помощь всем, кто в этом нуждается.