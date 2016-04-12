Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры

Во дворе одного из столичных домов по улице Седых расположился настоящий зоопарк. Кого здесь только нет: медведи, лисы, зебры и даже панды. Все зверюшки здесь сделаны из пенопласта.
Во дворе одного из столичных домов по улице Седых расположился настоящий зоопарк. Кого здесь только нет: медведи, лисы, зебры и даже панды. Все зверюшки здесь сделаны из пенопласта.
Вот заяц забрался на пенёк.
Экзотические птицы глядят на всех свысока.
Объединить их на одной площадке под открытым небом решил Анатолий Владимирович Ждан. В прошлом – сварщик и сантехник, а нынче – мастер, скульптор и художник в одном лице.
Сегодня в необычном рукотворном зоопарке около 100 обитателей. Точное количество его жителей не знает даже сам Анатолий Владимирович.
По его мнению: вести строгий учёт – плохая примета.
Главное – все звери дружат между собой, а чтобы никому не было скучно, у представителя каждого вида есть своя пара.
Чтобы создать одну скульптуру приходится потратить немало сил и времени.
Глядя на этих милых и трогательных обитателей зоопарка, хочется улыбаться. Они радуют окружающих и никого не могут оставить равнодушными. А это и есть лучшая похвала для Анатолия Владимировича Ждана, который и дня не может прожить, чтобы не заглянуть в мастерскую, где создан им жилой уголок под открытым небом.