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Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры

12 апреля 2016 09:49
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Во дворе одного из столичных домов по улице Седых расположился настоящий зоопарк. Кого здесь только нет: медведи, лисы, зебры и даже панды. Все зверюшки здесь сделаны из пенопласта.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-1



 

Вот заяц забрался на пенёк.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-4


Экзотические птицы глядят на всех свысока.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-6

Объединить их на одной площадке под открытым небом решил Анатолий Владимирович Ждан. В прошлом – сварщик и сантехник, а нынче – мастер, скульптор и художник в одном лице.

Сегодня в необычном рукотворном зоопарке около 100 обитателей. Точное количество его жителей не знает даже сам Анатолий Владимирович.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-9


По его мнению: вести строгий учёт – плохая примета.

Главное – все звери дружат между собой, а чтобы никому не было скучно, у представителя каждого вида есть своя пара.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-12


Чтобы создать одну скульптуру приходится потратить немало сил и времени.

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры-14


Глядя на этих милых и трогательных обитателей зоопарка, хочется улыбаться. Они радуют окружающих и никого не могут оставить равнодушными. А это и есть лучшая похвала для Анатолия Владимировича Ждана, который и дня не может прожить, чтобы не заглянуть в мастерскую, где создан им жилой уголок под открытым небом.

# общество # Фотофакт # Необычное # Творчество # Анатолий Ждан

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