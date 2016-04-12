Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры

Во дворе одного из столичных домов по улице Седых расположился настоящий зоопарк. Кого здесь только нет: медведи, лисы, зебры и даже панды. Все зверюшки здесь сделаны из пенопласта.

Объединить их на одной площадке под открытым небом решил Анатолий Владимирович Ждан. В прошлом – сварщик и сантехник, а нынче – мастер, скульптор и художник в одном лице.

Сегодня в необычном рукотворном зоопарке около 100 обитателей. Точное количество его жителей не знает даже сам Анатолий Владимирович.