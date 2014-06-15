Как 70-лет назад освобождалась Беларусь от фашистов. Рассказ летчика-штурмана Николая Ильинкова

Новости Латвии. Герой следующего репортажа когда-то 70 лет назад освобождал белорусскую землю от фашистов. Сначала Орша, Витебск, Борисов, затем Молодечно и Минск. Николай Семенович Ильинков, русский по национальности, Беларусь считает своей, но уже более 40 сорока лет живет в Латвии, где, как известно, отношение к той Победе порой своеобразное.

Он родился в 1919 году в семье крестьян в Смоленской области. Закончил 7 классов и по комсомольскому набору Николай Ильинков призвался в общевойсковую школу младших командиров. После ее окончания зачислен курсантом Омского авиационного училища.

Получил специальность штурмана и в звании старшины пошел служить в 10-й скоростной бомбардировочный полк заместителем командира эскадрильи по связи. Летал с будущим героем Советского Союза Михаилом Живолупом.

Великую Отечественную войну встретил на аэродроме вблизи Гатчины и буквально во второй день лично участвовал в бою в составе Ленинградского фронта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Ильинков, ветеран Великой Отечественной войны (Латвия):

Нам была поставлена задача уничтожить эти самолеты на аэродроме Миколя, Финляндия. Мы это сделали 24 июня. В 4 часа полк летел, 27 самолетов, выполнили боевое задание. Поразили, сфотографировали, вернулись на аэродром и никто не представлял, что это война.

В составе 3-го белорусского он вместе со своим экипажем в июле 1944 года выполнял боевые замыслы победоносной операции «Багратион». С тех пор прошло 70 лет – практически человеческая жизнь. Однако штурман Ильинков помнит те моменты в подробностях.

Николай Ильинков, ветеран Великой Отечественной войны (Латвия):

Выполняя боевое задание по освобождение Борисова, там наши войска задержались у одного населенного пункта. И нужно было немцев оттуда выкурить. При выполнении этого задания наш экипаж был подбит, мы выпрыгнули с парашютами и приземлились на занятой немцами территории. Мы там три дня ползали, вышли на нейтральную полосу. В результате таких наступательных операций, боевых действий наш полк провел самые успешные боевые задачи по освобождению Борисова, Молодечно, Витебска, Орши и Минска.

Огромный размах и впечатляющие стратегические результаты.

По замыслам, масштабам, эффективности «Багратион» – крупнейшая операция в истории военного искусства. Именно во время ее освободили Беларусь.

Вот что об этом писали тогда газеты.

«Комсомольская Правда» от 4 июля 1944 г.:

Войска 3-го белорусского фронта и 1-го белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангом 3 июля штурмом овладели столицей Советской Белоруссии городом Минск, а также с боями заняли более 450 других населенных пунктов

Сотня успешных боевых вылетов, практически шесть десятков воздушных боев, Ильинков сбил 11 истребителей противников. За время войны был контужен и трижды серьезно ранен. 11 раз падал в горящем самолете. До сих пор о том времени ему напоминают четыре осколка в теле.

Пройдя войну с первого до последнего дня, подполковник Ильинков участвовал в легендарном Параде Победы на Красной Площади в июне 1945 года. Здесь он с полковым знаменем. Он был первым, кого наградили в годы войны Орденом Ленина.

Николай Ильинков, ветеран Великой Отечественной войны (Латвия):

Получил Орден Ленина боевого Красного знамени Отечественной войны 1 и 2 степени, Орден во имя России, Орден Красной звезды, медали за заслуги, медали за битву за Сталинград, Ленинград, Северный Кавказ, за взятие и штурм Кенигсберга и за победу над Германией.

О нем и сейчас пишут в газетах. Николай Семенович Ильинков – герой публикаций русскоязычной прессы в Латвии. Еще в начале 60-х он вместе с семьей приехал в Ригу, где жили родственники его супруги. Работал на руководящих должностях Министерства транспорта, занимался общественной работой.

Он всегда в строю – на парадах Победы на родине – в России, и в местах боевой славы – в Беларуси. Сейчас ветеран Ильинков с радостью пересматривает кадры мирной страны, которую он освобождал.

В 1944 году он эти просторы видел сквозь обзорное стекло боевого штурмовика. Эти места вызывают сильные эмоции у былого фронтовика и сейчас, в мирное время.

Николай Ильинков, ветеран Великой Отечественной войны (Латвия):

Я несколько раз был в Хатыни. Это потрясающе, сжималось сердце. На Кургане Славы был. Это нам поднимало нам силу и дух, что все-таки мы сделали все, чтобы Беларусь стала возрождаться. Смотрите, какая она сегодня. Ее все хаяли, думали, что она не поднимется никогда. И вот, сегодня смотрите нашу Беларусь. Какие поселочки построены, уютные, красивые. Огородики приятные. А поля какие. Едешь и не верится, что именно сейчас так можно жить.

Он нехотя говорит о поддержке ветеранов, которой в Латвии практически нет, и, несмотря на тяжелую судьбу и страшные испытания военных лет, он не жалуется, а искренне благодарит.

Николай Ильинков, ветеран Великой Отечественной войны (Латвия):

Всему белорусскому народу низкий поклон. Я радуюсь за Беларусь, за белорусский народ. Я передаю личную, хорошую, душевную благодарность президенту Белорусской Республики Александру Григорьевичу Лукашенко.