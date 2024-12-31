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Как 2024 год прошёл у Алёны Ланской? Поговорили с заслуженной артисткой Беларуси

31 декабря 2024 11:40
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Мы пригласили в гости заслуженную артистку Республики Беларусь Алену Ланскую.

Александр Меженный, ведущий:
Итоги 2024 года подведены уже? Сколько удалось сделать?

Как 2024 год прошёл у Алёны Ланской? Поговорили с заслуженной артисткой Беларуси-2

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
2024 год считается кармическим годом. По 2024 году можно было проверить, как ты проживал последние 8 лет, цикл человеческий заключается в том, что каждые 9 лет меняется тема твоей жизни. Судя по моим результатам, я все, наверное, делаю правильно. Каких-то очень жестких изменений в жизни не произошло, творчеством я продолжаю заниматься. Записала несколько композиций, сняла три весомых для меня работы.

Подробности в видео.

# Новый год # Праздничные даты # Белорусская музыка # Алёна Ланская

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