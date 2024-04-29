«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вы говорили о том, что идет активное сотрудничество с Россией в этом направлении, и даже наши ребята будут отправлены на БАМ.