«Активное сотрудничество с Россией». Белорусские студенты примут участие в строительстве БАМ

Вся страна обсуждает тезисы Всебелорусского народного собрания – это внушает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Молодежь на ВНС была равноправным участником главного политического события страны, работала рядом с уже состоявшимися профессионалами. О самых масштабных молодежных инициативах и ярких проектах поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы говорили о том, что идет активное сотрудничество с Россией в этом направлении, и даже наши ребята будут отправлены на БАМ.
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
50 студентов, которые отправятся в Россию на Байкало-Амурскую магистраль, – действительно конкурс большой был. На них возлагается большая надежда, в них очень верят, поддерживает вся страна, все студенческие отряды. Мы знаем, наверное, буквально каждого, кто поедет, потому что гордимся и верим, что они покажут действительно достойный уровень в Российской Федерации.
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