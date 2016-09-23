В закрытии мотосезона примут участие около 4 тысяч байкеров из 15 стран

Новости Беларуси. В Беларусь начинают прибывать участники закрытия мотосезона. 23 сентября посвящен достопримечательностям нашей страны. Иностранные туристы смогут посетить многочисленные замки и исторические места Синеокой. Для них разработаны специальные маршруты. Планируются остановки в Мире, Несвиже, Беловежской пуще и Гродно.

Официальное же закрытие мотосезона состоится 24 сентября.

Константин Шалашов, байкер (Россия):

Здесь хорошо принимают, организация потрясающая. Сам парад выстроен очень грамотно, красиво, проходит по центру города. Очень много людей приходит посмотреть этот фестиваль. Атмосфера доброжелательная.

Андрей Герман, байкер (Россия):

Беларуси, это, можно сказать, уже почти Европа, потому что, когда мы выезжаем отсюда, то попадаем в Европу. С другой стороны здесь по-прежнему говорят по-русски, а также понимают нас с точки зрения душевных ценностей. Поэтому мы тут по-прежнему дома, но уже в пути.

К слову, для участников фестиваля организован безвизовый въезд. Ожидается, что Минск соберет около 4 тысяч байкеров из 15 государств. Это представители Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы.

Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ проследует от Кургана Славы к Дворцу Спорта. Здесь гостей праздника ждет большая программа. Трюки на мотоциклах, показательные выступления ГАИ Беларуси и России, шоу от звезд эстрады. У всех желающих Госавтоинспекция примет практический экзамен на категорию «А», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.