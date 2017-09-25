Минтуризма: иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации уже не 5 дней, а 10

Также 25 сентября в Министерстве спорта и туризма заявили, что иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации уже не 5 дней, как сегодня, а 10. Еще рассматривается вопрос о введении 30-дневного безвизового режима для гостей из Китая.

Новости Беларуси. Расширение безвизовых территорий: к Августовскому каналу добавятся железнодорожный вокзал, аэропорт в Гродно и часть Беловежской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

В ноябре, во время саммита «16+1» на уровне премьер-министров будет объявлен Год туризма в Китайской Народной Республике и в Беларуси.

Там будет включено все, начиная с логистики и заканчивая проживанием и информационным сопровождением.

Эти изменения помогут привлечь туристов – прежде всего тех, кто заинтересован в спортивном и оздоровительном отдыхе. Пяти дней, которыми путешественники располагают сейчас, бывает недостаточно для полного курса процедур или, скажем, посещения длительных спортивных соревнований.