В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку
Поддержка семьи, развитие регионов и инвестиции в человеческий капитал. «Белая Русь» сегодня, 16 мая, определила приоритеты своей работы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белая Русь» утвердила стратегию действий на ближайшую пятилетку.
На внеочередном съезде в Минске общественное объединение утвердило обновленную стратегия до 2030 года. В центре внимания – социальные проекты, работа с молодежью, укрепление гражданских инициатив и развитие регионов.
Какие задачи организация ставит перед собой на новую пятилетку – узнала Алина Мычко.
Почти 500 делегатов и полное единодушие в зале – решение принято единогласно. Новая программа общественного объединения – не просто документ, а четкий план действий для достижения основных приоритетов соцэкономразвития страны. В его основе семь масштабных проектов. Каждый из них полностью созвучен с решениями Всебелорусского народного собрания. Приоритеты понятны каждому: защита традиционных ценностей, патриотическое воспитание и укрепление национальной безопасности. На внеочередном съезде также избрали нового делегата ВНС от общественного объединения. Им стал Дмитрий Гора – генеральный прокурор Беларуси.
Андрей Иванец, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», министр образования Беларуси:
Неизменной целью работы общественного объединения является консолидация прогрессивных общественных сил для построения процветающей сильной Беларуси. Подробнее тут.
Особое внимание – регионам. Тезис Президента «Потеряем деревню – потеряем государство» – стал главным ориентиром. В ближайшие пять лет «Белая Русь» сделает ставку именно на глубинку. Активисты планируют вместе с местными жителями обновлять поселки и деревни, помогать развивать инфраструктуру: от дорог до сельских школ и больниц. Поддержку обещают каждому, кто готов менять жизнь на своей малой родине.
Руслан Абрамчик, заместитель председателя Гродненской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Особенностью нашей организации является максимальная поддержка региональных инициатив. У каждой области свои сложившиеся не только традиции, но и свои прорывные проекты, которые выходят на республиканский уровень, поддерживаются. Очень важно, чтобы голоса с мест были слышны в первую очередь в делах. Хорошая инициатива должна поддерживаться на региональном уровне, областным советом, республиканским советом, выноситься на общее обозрение для того, чтобы полезных и нужных дел становилось больше.
Второй ключевой вектор – забота о людях. В приоритете качественная медицина, создание комфортной среды для жизни, работы и самореализации. В этих вопросах «Белая Русь» станет связующим звеном между жителями страны и властью – от местных исполкомов до республиканских органов управления.
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