В Минске прошел VII внеочередной съезд «Белой Руси» – какие задачи поставлены на новую пятилетку

Поддержка семьи, развитие регионов и инвестиции в человеческий капитал. «Белая Русь» сегодня, 16 мая, определила приоритеты своей работы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» утвердила стратегию действий на ближайшую пятилетку.

На внеочередном съезде в Минске общественное объединение утвердило обновленную стратегия до 2030 года. В центре внимания – социальные проекты, работа с молодежью, укрепление гражданских инициатив и развитие регионов.