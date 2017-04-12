Без остановок и контроля на границе: БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс

Новости Беларуси. Первый экспериментальный поезд отправился 12 апреля утром из Минска в Вильнюс. Суть теста в том, что пограничный и таможенный контроль пассажиры прошли прямо на станции в пункте отправления состава. Цель необычного эксперимента – сокращение времени в пути. Впрочем, процедуре еще предстоит пройти обкатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Без остановок и досмотра на границе. Белорусская железная дорога тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс. Сегодня таможенный и пограничный контроль пассажиры впервые проходили на станции Минск-Пассажирский.

Посадка на поезд началась за сорок пять минут до отправления. Прийти заранее пассажиров попросили еще в кассах. Уже в 7.15 возле вагонов ожидали сотрудники таможни и пограничной службы. Первым делом проверка документов.

Ровно в восемь состав отправится в литовскую столицу. По сути, никаких таможенных формальностей. От Минска до Вильнюса, а также обратно тестовый поезд будет следовать без остановок на станциях Молодечно и Гудогай. Это значит сокращение времени в пути.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Из Минска сегодня отправился поезд Минск - Вильнюс с 93 пассажирами. Это поезд безостановочный. Экономия пути движения составит час. Это даст удобство гражданам, которые пересекают нашу границу.

Цель эксперимента – поиск оптимальных вариантов проведения таможенного и пограничного контроля в поездах международных линий.

Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:

Позитивным результатом является тот факт, что среднее время, затраченное на оформление товаров, перемещаемых одним пассажиром, составило не более 30 секунд. Такой результат дает на, основания надеяться на то, что такая технология со временем будет внедрена в повседневную практику.

Меж тем специалисты подчеркивают: для перехода на такой формат работы необходимо доработать инфраструктуру на станции Минск-Пассажирский. Впрочем, и сама процедура пока проходит обкатку.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Вторая часть эксперимента пройдет уже сегодня вечером. Через два часа в Минск прибудет поезд из Вильнюса. Его пассажиров проверят лишь по прибытию в конечный пункт, то есть процедура снова пройдет в белорусской столице.