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К Чемпионату мира по хоккею в 10 минских гостиницах оборудуют 22 номера для людей с ограниченными возможностями

20 августа 2013 18:48
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Новости Беларуси. Жизнь без препятствий! Безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями продолжают создавать в Минске.

В рамках Чемпионата мира по хоккею-2014 еще в 10 гостиницах, которые введут в эксплуатацию в этом году, оборудуют 22 гостиничных номера для людей с ограниченными возможностями. Это, а также реконструкция улично-дорожной сети, строительство и обмен жильем находятся под четким контролем Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Уже более 40% подземных пешеходных переходов оборудованы этими подъёмными устройствами. Но вот здесь было справедливое замечание председателя Мингорисполкома о том, что они всё чаще выходят из строя. И, пользуясь моментом, я хочу обратиться к жителям города Минска о том, чтобы они не забывали, что в любой момент каждому из нас может понадобиться такое подъёмное устройство, и потому нужно быть внимательными и не портить то, что даётся не так просто государству.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Жанна Романович

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