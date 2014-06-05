Как и где в Минске подготовиться летом к горнолыжному сезону?

Наступление весны вовсе не означает окончание горнолыжного сезона. Скорее, наоборот. Именно сейчас самое время делать первые шаги, учиться кататься на лыжах и совершенствовать технику. А все это можно сделать на уникальном горнолыжном тренажере в любое время года.

Горные лыжи сегодня смело можно назвать популярным экстремальным видом спорта. Но при всей своей увлекательности он травмоопасен и требует хорошей физической подготовки. Без этого никуда.

Даже супер-профи падают во время спусков. Что уж говорить о начинающих? Поэтому, чтобы не испортить долгожданный горнолыжный отдых, к нему лучше подготовиться заранее. Каким образом? Например, изучить основы лыжной техники и отточить мастерство на специальном тренажере.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Для занятий вам понадобятся настоящие горные лыжи и экипировка. И, конечно же, профессиональный инструктор, без которого никак не обойтись.

С какого возраста приходят на занятия?

Игорь Глушаков, инструктор:

Занятия у нас ограничены, то есть дети в основном с 6 лет. Это связано с тем, что ребенку очень сложно объяснить какие-то понятия, и лучше всегда заниматься с осознанным ребенком.

Горнолыжный тренажер – несомненно, самый быстрый способ подготовиться к зимнему отдыху.

К тому же это оптимальная физическая нагрузка и отличная тренировка координации, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Крепчук:

Перед тем, как поехать на горнолыжный курорт с мужем, мы решили попробовать себя на тренажере. Мы побороли свой страх перед склонами, научились правильно управлять лыжами.

Кстати, одна такая получасовая тренировка равна 10 км горнолыжного склона. Но в то же время это и прекрасная возможность активно провести выходные с близкими и друзьями в месте, где царит атмосфера лучших альпийских курортов.

Всеволод Ульянович:

На склоне, когда едешь, обычно дует ветер. Тут такого нет. Но в остальном этот тренажер, конечно, очень похож.

Павел Мацкевич:

Сначала мы из плуга выходили, потом катались нормально, с поворотами. На плоско поставленных лыжах.

Для тех, кто хочет двигаться вперед, здесь тоже есть чем заняться. Тренажер позволяет опытным горнолыжникам поддерживать форму и осваивать новые виды техник.

Юлия Крепчук:

Что дают опытным любителям горнолыжного спорта вот эти занятия?

Лыжник:

Занятия на этом тренажере дают возможность разучить различные техники катания, ведь покрытие всегда отличаются. Это может быть пухляк, это может быть жесткий снег, это может быть обледенение. И для каждого из этого видов покрытия, равно как и для различных лыж, нужна своя техника катания.

На этом, в принципе, теория и заканчивается. Теперь полученные знания осталось закрепить на практике: встать на лыжи и вперед – к покорению новых горных вершин.

Юлия Крепчук:

Это настолько увлекательно, что хочется обязательно вернуться сюда еще раз.