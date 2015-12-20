Игрушки и изображения супергеров на стенах, одежде, посуде и домашних животных. 17-летняя Алина – о своей коллекции

Фантики от конфет, наклейки, парки, монеты. Наверняка что-то из этого списка в жизни собирал каждый. 17-летняя Алина свое главное увлечение вселенной супергероев превратила в настоящую коллекцию.

Алина Ишмуратова:

Я с самого детства, лет с пяти, помню, тогда выходили фильмы про человека-паука. Я целыми днями сидела и смотрела на Питера Паркера. Он с самого детства мой любимый герой. Я даже себе любимую игрушку сшила сама. Мне хотелось, чтобы она у меня была, чтобы ее можно было обнимать, чтобы сидела такая большая. Я покупала специальный костюм, набивала. И сейчас он всегда сидит у меня в комнате.

Первая фигурка человека-паука появилась у Алины четыре года назад. И с этого момента коллекция стремительно пополняется. А комната девушки уже стала настоящим большим комиксом.

Алина Ишмуратова:

Папа заходит и говорит, что надо уже, наверное, новые полки ставить, потому что уже места нет. У меня такая коллекция «что вижу, то покупаю». Больше всего хочу, когда подрасту и будут свои деньги, купить именно коллекционные фигурки, дорогие, но именно коллекционные от различных компаний, которые именно этим и занимаются, создавая профессиональные фигурки. Чтобы смотреть и думать: «О, боже, я сама это купила. У меня такого еще нет».

Все друзья давно знают о любви Алины к комикс-культуре. А к реакции незнакомых людей на свой порой необычный внешний вид девушка давно привыкла.

Алина Ишмуратова:

Когда люди первый раз приходят, заходят и удивляются, не знают, на что смотреть. Просто минут 15 все рассматривают. Те, уже которые знают, заходят и замечают, что у меня новая фигурка появилась. А когда люди не знают, что такое, смотрят на меня и думают, почему у меня такая странная одежда, зачем она так раскрашена.

Родители полностью поддерживают хобби дочери. И о вселенной супергеров знают не меньше, чем сама Алина.

Алина Ишмуратова:

У меня недавно День рождения был, родители распечатали маски и вышли в масках из «Мстителей» и колпачками с человеком-пауком, пели мне песню, сами сочинили, подстраивали под песню из «Железного человека», там слова про супергероев.

Благодаря такой неординарной коллекции и активности в соцсетях, Алина находит единомышленников по всему миру. А самая любимая вещь в огромной коллекции девушки появилась совсем недавно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алина Ишмуратова:

Это мой ковер. Как только я его купила, хотела ходить, лежать на нем, смотреть. Он самый мой любимый.

Гардероб поклонницы вселенной комиксов также выполнен в соответствующей тематике. Здесь можно найти и майки, и толстовки, и женственное платье с излюбленными персонажами.

Алина Ишмуратова:

У обычных женщин проблема, что сегодня надеть. А у меня проблема какую майку супергероя надеть. И я минут 15 сижу и думаю.

Коллекция Алины давно вышла за пределы собственной комнаты и заполнила ванну, кухню и прихожую. И даже домашних питомцев девушка одевает в костюмы с изображение любимых супергеров. И останавливаться на достигнутом не собирается. Во всяком случае в ближайшее время.