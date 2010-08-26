Известному режиссеру, оператору и сценаристу Петру Тодоровскому исполнилось 85 лет

Сегодня автор «Военно-полевого романа», «Интердевочки», «Любимой женщины механика Гаврилова» и еще полутора десятков замечательных фильмов празднует юбилей.

Его режиссерским дебютом в середине 60-х стала картина «Верность». Она была отмечена премией на Венецианском кинофестивале. А в основу ещё одного известнейшего фильма — «По главной улице с оркестром» — легла история из собственной жизни. Музыку к фильму, кстати, написал сам режиссер. В 1983 году «Военно-полевой роман» был в списке номинантов на премию «Оскар».

С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Петру Тодоровскому крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии и благополучия на долгие годы.