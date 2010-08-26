Бюджетные средства Минской области не всегда использовались по назначению

Таковы итоги комплексной ревизии бюджета региона.

Сегодня их обсудили на заседании Миноблисполкома. Всего было проверено 32 госоргана, и везде, по данным Комитета госконтроля, выявлены нарушения.

Так, выяснилось, что организации и ведомства без острой необходимости покупали служебные автомобили, с нарушениями оформляли строительные сметы, из резервных фондов выплачивали премии и поощрения. В результате таких, не всегда обоснованных действий, бюджет области недополучил 460 миллиардов рублей. И как следствие — втрое увеличился долг.

При этом, план доходов в казну Минщины полностью выполняется. Существенно сократилась задолженность плательщиков, сохранена социальная направленность бюджета, профинансированы все основные госпрограммы.

Юрий Шкируть, начальник финансового управления Миноблисполкома:

Да, есть определенные нарушения — когда долго работаешь, может, и глаз замыливается. А это как один из уроков жизни, которые открывают глаза и помогают по-другому посмотреть на происходящие процессы — то же финансирование, то же налоговое законодательство.