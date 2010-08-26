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Промежуточный итог выполнения наказов избирателей депутатам подвели в Мингорисполкоме

26 августа 2010 12:10
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При подготовке и в ходе выборов в минский Совет депутатов каждый мог обратить внимание властей на насущную проблему.

В основном они касались сферы ЖКХ, транспорта, работы предприятий торговли и образования. Примерно треть всех заявок требовали затрат городского бюджета. Поэтому некоторые будут выноситься на повестку дня в мэрии.

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов:
Каждый депутат имеет свои наказы. И очень он заинтересован в том, чтобы они были выполнены, потому что ему надо отчитываться перед населением. Для того, чтобы эти вопросы реализовывались, это должно контролироваться. И о ходе выполнения будет докладываться на сессии, и депутаты будут спрашивать, почему они не выполнены, если они уже утверждены.

# общество

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