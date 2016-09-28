Извещатели угарного газа станут обязательными и в частной собственности до конца 2016 года

Новости Беларуси. Извещатели угарного газа станут обязательным атрибутом домашнего интерьера. Установка этих приборов будет производиться повсеместно в частной собственности, где используется газовое оборудование с централизованным отводом продуктов сгорания.

Подобная мера будет внесена в правила пользования газа в быту до конца 2016 года и фактически обяжет каждого владельца жилья к выполнению нормы.

Сейчас сигнализаторами «ЦО» белорусы могут оборудовать помещения по желанию.

К слову, приборы значительно увеличивают безопасность. Они не только подают звуковой или световой сигнал, но и могут передавать его на диспетчерский пункт.

Необходимость меры появилась после трагедии в Борисове и других инцидентов массового отравления людей угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.