Прямой эфир

Извещатели угарного газа станут обязательными и в частной собственности до конца 2016 года

28 сентября 2016 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Извещатели угарного газа станут обязательным атрибутом домашнего интерьера. Установка этих приборов будет производиться повсеместно в частной собственности, где используется газовое оборудование с централизованным отводом продуктов сгорания.

Подобная мера будет внесена в правила пользования газа в быту до конца 2016 года и фактически обяжет каждого владельца жилья к выполнению нормы.

Сейчас сигнализаторами «ЦО» белорусы могут оборудовать помещения по желанию.

К слову, приборы значительно увеличивают безопасность. Они не только подают звуковой или световой сигнал, но и могут передавать его на диспетчерский пункт.

Необходимость меры появилась после трагедии в Борисове и других инцидентов массового отравления людей угарным газом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Безпастность

Другие новости рубрики

Все новости
Ученики Березинской гимназии победили на Республиканском конкурсе чтецов
28 сентября 2016 15:19

Ученики Березинской гимназии победили на Республиканском конкурсе чтецов

Ремонт за 3,5 миллиарда: Пережирская школа Пуховичского района преобразилась в год 150-летия
28 сентября 2016 15:08

Ремонт за 3,5 миллиарда: Пережирская школа Пуховичского района преобразилась в год 150-летия

Аллеи многодетных семей и добрых людей появятся в Минске: нестандартные планы по озеленению города
28 сентября 2016 12:27

Аллеи многодетных семей и добрых людей появятся в Минске: нестандартные планы по озеленению города