Новости Беларуси. Сам себе синоптик. Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию. За температурой воздуха и столбиком термометра следит не выходя из квартиры.

Измерительные приборы, расположенные с разных сторон, оперативно передают свежие данные о влажности,

атмосферном давлении. Информация на мониторе компьютера или экране мобильного телефона обновляется каждые пять минут. Принцип действия прост.

Александр Ляхович, житель Молодечно:

Пишется специальный программный код, записываются данные микроконтроля и данные через интернет поступают на мной написанный сайт. Они складируются и потом в виде графиков можно посмотреть,

как изменялась в течение дня температура, давление, влажность.

Надежда Ляхович, житель Молодечно:

Муж натура увлекающаяся. Вот спросила, какая влажность в квартире, когда ребёнок маленький был,

а он взял вместо того, чтобы купить, изобрел.

После этого мы узнали, тчо у нас в квартире влажность маленькая и купили увлажнитель. Теперь намного приятнее дышать.