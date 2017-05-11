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Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию

11 мая 2017 14:44
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Новости Беларуси. Сам себе синоптик. Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию. За температурой воздуха и столбиком термометра следит не выходя из квартиры.

Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию-1

Измерительные приборы, расположенные с разных сторон, оперативно передают свежие данные о влажности,

атмосферном давлении. Информация на мониторе компьютера или экране мобильного телефона обновляется каждые пять минут. Принцип действия прост.

Александр Ляхович, житель Молодечно:
Пишется специальный программный код, записываются данные микроконтроля и данные через интернет поступают на мной написанный сайт. Они складируются и потом в виде графиков можно посмотреть,

как изменялась в течение дня температура, давление, влажность.

Надежда Ляхович, житель Молодечно:
Муж натура увлекающаяся. Вот спросила, какая влажность в квартире, когда ребёнок маленький был,

а он взял вместо того, чтобы купить, изобрел.

После этого мы узнали, тчо у нас в квартире влажность маленькая и купили увлажнитель. Теперь намного приятнее дышать.

Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию-4

В такую ​​преходящую и переменчивую погоду долгосрочные прогнозы не отличаются точностью. Поэтому благодаря такому изобретению за погоду в собственном доме можно не переживать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Изобретения # Фотофакт # Александр Ляхович # Надежда Ляхович

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