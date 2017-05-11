Новости Беларуси. Сам себе синоптик. Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию. За температурой воздуха и столбиком термометра следит не выходя из квартиры.
Новости Беларуси. Сам себе синоптик. Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию. За температурой воздуха и столбиком термометра следит не выходя из квартиры.
Измерительные приборы, расположенные с разных сторон, оперативно передают свежие данные о влажности,
атмосферном давлении. Информация на мониторе компьютера или экране мобильного телефона обновляется каждые пять минут. Принцип действия прост.
Александр Ляхович, житель Молодечно:
Пишется специальный программный код, записываются данные микроконтроля и данные через интернет поступают на мной написанный сайт. Они складируются и потом в виде графиков можно посмотреть,
как изменялась в течение дня температура, давление, влажность.
Надежда Ляхович, житель Молодечно:
Муж натура увлекающаяся. Вот спросила, какая влажность в квартире, когда ребёнок маленький был,
а он взял вместо того, чтобы купить, изобрел.
После этого мы узнали, тчо у нас в квартире влажность маленькая и купили увлажнитель. Теперь намного приятнее дышать.
В такую преходящую и переменчивую погоду долгосрочные прогнозы не отличаются точностью. Поэтому благодаря такому изобретению за погоду в собственном доме можно не переживать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.