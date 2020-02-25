Изменения в «закон о погоде» хотят внести в Беларуси

Новости Беларуси. Как добиться точных прогнозов и вывести экономику в плюс за счёт изменения климата? В Беларуси планируют внести изменения в закон «О гидрометеорологической деятельности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможные нововведения 25 февраля обсудили парламентарии. Выездная встреча прошла на площадке метеостанции в Уручье.

Мировая практика показывает: из-за изменения климата экономические потери уже составляют больше 10 %. По мнению депутатов, их можно существенно сократить. Необходимы только достоверные прогнозы погоды.

Климатическая зима так и не наступила. Сколько Беларусь сэкономила на тёплой погоде

Изменения в законе касаются как работы Гидромета, так и тех, кто распространяет данные о планах небесной канцелярии. Ссылка на источник информации будет обязательной. Кроме того, главный погодный документ хотят адаптировать под единый рынок ЕАЭС. Это упростит работу синоптиков и позволит быстрее узнать о прогнозах в странах союза.