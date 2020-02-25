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Изменения в «закон о погоде» хотят внести в Беларуси

25 февраля 2020 13:43
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Новости Беларуси. Как добиться точных прогнозов и вывести экономику в плюс за счёт изменения климата? В Беларуси планируют внести изменения в закон «О гидрометеорологической деятельности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможные нововведения 25 февраля обсудили парламентарии. Выездная встреча прошла на площадке метеостанции в Уручье. 

Изменения в «закон о погоде» хотят внести в Беларуси-1

Мировая практика показывает: из-за изменения климата экономические потери уже составляют больше 10 %. По мнению депутатов, их можно существенно сократить. Необходимы только достоверные прогнозы погоды.

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Изменения в законе касаются как работы Гидромета, так и тех, кто распространяет данные о планах небесной канцелярии. Ссылка на источник информации будет обязательной. Кроме того, главный погодный документ хотят адаптировать под единый рынок ЕАЭС. Это упростит работу синоптиков и позволит быстрее узнать о прогнозах в странах союза.  

Изменения в «закон о погоде» хотят внести в Беларуси-4

Николай Васильков, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Субъекты хозяйствования могут заниматься гидрометеорологической деятельностью в уведомительном порядке, не нужно получать какие-то разрешительные документы на тот или иной вид деятельности в странах, входящих в Евразийский экономический союз. А уведомили – и могут заниматься получением той или иной гидрометеорологической информации на территории этих стран. Закон изменений вносится в понятийный аппарат и иные нормативные формы, которые позволят более точно прогнозировать погодные условия Беларуси.   

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Изменения в «закон о погоде» хотят внести в Беларуси-7

Законопроект сейчас рассматривают с точки зрения практики как депутаты, так и метеорологи. В первом чтении его представят уже на весенней сессии.   

# Погода в Беларуси # общество # Николай Васильков # Фотофакт

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