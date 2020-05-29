Изменения в трамвайном движении: какие маршруты отменят 1 июня

Новости Беларуси. Изменения ожидаются в движении трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Изменения ожидаются в движении трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С 1 до 7 июня отменяются 3, 6 и 7-й маршруты. Вдоль путей сразу на нескольких участках будут устанавливаться ограждения.
Минский метрополитен переходит на летний график. Какие изменения ожидаются?
Взамен будут работать автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок – Буденного», а также временный трамвайный маршрут № 10 «Озеро – пр. Независимости».