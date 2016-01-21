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Ижевский дворник, рисующий метлой картины на снегу, стал настоящей сенсацией

21 января 2016 12:10
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Новости России. Семен Викторович стал знаменитостью в родном Ижевске несколько лет назад. Мужчина вышел на пенсию, устроился дворником в среднюю школу. Именно здесь Семен Бухарин, декоратор по образованию, как признается он сам, и нашел свое призвание.

Ижевский дворник, рисующий метлой картины на снегу, стал настоящей сенсацией -1


Источник фото: facebook.com/maxim.shkurin.7

Метла в его руках творит чудеса, школьники даже назвали ее волшебной палочкой Семена Викторовича. Картинами, которые он создает на снегу, восторгаются и дети, и взрослые. Идеи для будущих шедевров рождаются спонтанно, иногда дети сами высказывают пожелания того, что хотят увидеть. Зачастую это то, что они сейчас проходят на уроках.

Ижевский дворник, рисующий метлой картины на снегу, стал настоящей сенсацией -4

Семен Бухарин (в интервью mk.ru):
То, что стал звездой интернета, узнал случайно. Оказывается, школьники забираются на самые верхние этажи и делают фотографии, потом выкладывают в социальные сети. Я по этому поводу даже купил себе сенсорный телефон, чтобы всегда быть в курсе.

До работы в школе он успел побыть пожарным, шахтером и даже частным предпринимателем. Семен Викторович признается: теперь его узнают на улицах, но такая известность не в тягость, только вот иногда от работы отвлекает.

Ижевский дворник, рисующий метлой картины на снегу, стал настоящей сенсацией -7

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# общество # Профессии # Фотофакт # Семен Бухарин

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