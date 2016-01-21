Ижевский дворник, рисующий метлой картины на снегу, стал настоящей сенсацией

Новости России. Семен Викторович стал знаменитостью в родном Ижевске несколько лет назад. Мужчина вышел на пенсию, устроился дворником в среднюю школу. Именно здесь Семен Бухарин, декоратор по образованию, как признается он сам, и нашел свое призвание.

Метла в его руках творит чудеса, школьники даже назвали ее волшебной палочкой Семена Викторовича. Картинами, которые он создает на снегу, восторгаются и дети, и взрослые. Идеи для будущих шедевров рождаются спонтанно, иногда дети сами высказывают пожелания того, что хотят увидеть. Зачастую это то, что они сейчас проходят на уроках.

Семен Бухарин (в интервью mk.ru):

То, что стал звездой интернета, узнал случайно. Оказывается, школьники забираются на самые верхние этажи и делают фотографии, потом выкладывают в социальные сети. Я по этому поводу даже купил себе сенсорный телефон, чтобы всегда быть в курсе.

До работы в школе он успел побыть пожарным, шахтером и даже частным предпринимателем. Семен Викторович признается: теперь его узнают на улицах, но такая известность не в тягость, только вот иногда от работы отвлекает.