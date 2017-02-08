Год науки: значимые открытия и достижения в области биорганической химии белорусских учёных

В лабораториях Института биоорганической химии Национальной Академии наук Беларуси все сотрудники погружены в рабочий процесс. Именно здесь, среди всевозможных пробирок и специального оборудования, рождаются новые изобретения и разработки. К примеру, недавно специалисты Института создали отечественные ПЦР-наборы для диагностики инфекционных заболеваний животных и человека.

Современный мир сложно представить без ДНК-диагностики – это один из наиболее высокотехнологичных методов исследования. С помощью ДНК-анализов, которые широко применяются для выявления инфекционных заболеваний, можно обнаруживать даже единичные микроорганизмы в организме человека. Наши ученые смогли разработать специальный набор реагентов для выделения общей ДНК из биопроб.

Кроме того, в Институте биоорганической химии специалисты разработали и другие не менее важные новинки. Среди них – радиоиммунные наборы для диагностики заболеваний щитовидной железы, диагностики состояния эндокринно-обменных процессов и репродуктивной системы.

Отдельного внимания заслуживает достижение наших микробиологов в области фармогенетики. Оказывается, генетические факторы влияют на эффективность примерно восьмидесяти процентов всех существующих лекарств. Исследуя ДНК человека, можно спрогнозировать, поможет ли ему тот или иной препарат.

Сотрудники Института биоорганической химии сумели разработать алгоритм назначения психотропных лекарственных препаратов на основе генетических данных. Такая разработка может помочь тысячам пациентам получить наиболее подходящее и грамотное лечение. Надеемся, в ближайшем будущем нас ждут не менее важные и значимые открытия и достижения в области биорганической химии.