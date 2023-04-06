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Из-за резкого потепления крупные реки Беларуси выходят из берегов

06 апреля 2023 10:50
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Новости Беларуси. Вода прибывает на большинстве крупных рек Беларуси. Паводковая ситуация в ближайшие дни будет только усложняться – предупреждают в МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за резкого потепления крупные реки Беларуси выходят из берегов-1

Это следствие резкого потепления. Выходят не только из берегов реки, но растет уровень грунтовых вод, так, что в низинах увеличивается число подтоплений. Они наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях. На подавляющем большинстве крупных рек вода находится на пойме. В некоторых она прибывает по 70 сантиметров за сутки. Как обычно, интенсивные паводки на Припяти возле Петрикова, на Соже – в Гомеле, на Западной Двине у Витебска.

# Паводки в Беларуси # общество # Фотофакт

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