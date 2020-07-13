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Этот период аграрии называют репетицией жатвы. Уборку озимого ячменя завершают в Брестской области

13 июля 2020 06:31
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Новости Беларуси. В Брестской области завершается кампания по уборке озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот период аграрии называют репетицией жатвы.

Урожаем довольны: с гектара здесь получают более 50 центнеров зерна. И это значительно больше, чем в 2019 году.

Этот период аграрии называют репетицией жатвы. Уборку озимого ячменя завершают в Брестской области-1

Уборку этой культуры сельхозпредприятия региона ведут на последних площадях. В ряде районов работы завершены. Зерно нового урожая уже поступило на переработку на комбикормовые заводы.

Тем временем, хозяйства приступают к обмолоту озимого рапса, площадь которого в области в сравнении с 2019 годом увеличили почти до 60 тысяч гектаров. Весной из-за продолжительных заморозков посевы оказались под угрозой. Специалисты провели подкормку растений, дополнительно обработали от болезней. В итоге виды на урожай не хуже, чем в прошлые сезоны.

Этот период аграрии называют репетицией жатвы. Уборку озимого ячменя завершают в Брестской области-4

Семян озимого рапса хозяйства пока намолачивают по 20,9 центнера на круг, но уборка еще в самом начале. Аграрии рассчитывают, что цифры увеличатся.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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