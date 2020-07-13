Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электропоезда так востребованы у пассажиров

Новости Беларуси. Железная дорога простирается на более чем 5 тысяч километров по всей Беларуси, рассказали в проекте «Сделано». И является одним из самых востребованных видов транспорта у пассажиров и грузоперевозчиков.
Новости Беларуси. Железная дорога простирается на более чем 5 тысяч километров по всей Беларуси, рассказали в проекте «Сделано». И является одним из самых востребованных видов транспорта у пассажиров и грузоперевозчиков.
«Подзарядкой» для белорусской железной дороги стало возобновление электрификации. Процесс начался еще полвека назад, но после будто застыл на несколько десятилетий.
Использовать в полной мере экологичность и экономичность электричества на БелЖД в 2013 году поручил глава государства.
Виталий Кононцов, начальник службы электрификации и электроснабжения Белорусской железной дороги:
Появился проект довольно большого масштаба по электрификации участков Осиповичи – Жлобин – Гомель и Жлобин –Калинковичи, и станция Барбаров. Реализация этого проекта настолько масштабная, что она продолжается и сегодня. В июне текущего года мы сдали пусковой комплекс участка Жлобин – Светлогорск. С участием главы государства открыли пассажирское движение. После того, как мы в 2021 году электрифицируем участок до Калинковичей – станция Барбаров – электрификация составит 25 % от эксплуатационной длины.
В программу электрификации вошли 7 стратегически важных дистанций. Технологией поделились китайские специалисты. В сжатые сроки удалось перенять опыт, освоить оборудование и научиться строить с нуля.
Теперь такие электроподстанции – незаменимый элемент на БелЖД. В обслуживании нуждаются едва ли, всем управлять можно дистанционно.
Изменения почувствовали и пассажиры белорусской «железки». Комфорт в путешествии по рельсам вышел на первое место. При этом соблюсти удалось баланс цена-качество.
Мягкие кресла, бесшумная дорога, вай-фай – это лишь малая часть того, чем оборудованы современные электропоезда. Акцент на комфорте пассажиров в свое время сделал Президент.
Более того, электросоставы нового поколения сегодня курсируют на межрегиональных маршрутах. Скажем, за 3 часа из столицы можно запросто добраться до Бреста.
Денис Тонконог, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Белорусская железная дорога внедряла очень много инноваций и внедрила во всех направлениях деятельности. Это не только подвижной состав, который вы видите. Нам необходимо было и инфраструктуру соответствующую готовить для этих скоростей, и развивать другие услуги сопутствующие для пассажиров.
Каждый 3-й билет на поезд сегодня куплен в сети интернет. 1,5 миллиона талонов белорусы приобрели в терминалах самообслуживания, которые есть практически на всех вокзалах страны. А места в бизнес-классе никогда не пустуют.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.