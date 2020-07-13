Из Минска в Брест за 3 часа. Рассказываем, почему электропоезда так востребованы у пассажиров

Новости Беларуси. Железная дорога простирается на более чем 5 тысяч километров по всей Беларуси, рассказали в проекте «Сделано». И является одним из самых востребованных видов транспорта у пассажиров и грузоперевозчиков.

«Подзарядкой» для белорусской железной дороги стало возобновление электрификации. Процесс начался еще полвека назад, но после будто застыл на несколько десятилетий.

Использовать в полной мере экологичность и экономичность электричества на БелЖД в 2013 году поручил глава государства.

Виталий Кононцов, начальник службы электрификации и электроснабжения Белорусской железной дороги: Появился проект довольно большого масштаба по электрификации участков Осиповичи – Жлобин – Гомель и Жлобин –Калинковичи, и станция Барбаров. Реализация этого проекта настолько масштабная, что она продолжается и сегодня. В июне текущего года мы сдали пусковой комплекс участка Жлобин – Светлогорск. С участием главы государства открыли пассажирское движение. После того, как мы в 2021 году электрифицируем участок до Калинковичей – станция Барбаров – электрификация составит 25 % от эксплуатационной длины.

Теперь такие электроподстанции – незаменимый элемент на БелЖД. В обслуживании нуждаются едва ли, всем управлять можно дистанционно.

В программу электрификации вошли 7 стратегически важных дистанций. Технологией поделились китайские специалисты. В сжатые сроки удалось перенять опыт, освоить оборудование и научиться строить с нуля.

Изменения почувствовали и пассажиры белорусской «железки». Комфорт в путешествии по рельсам вышел на первое место. При этом соблюсти удалось баланс цена-качество.

Мягкие кресла, бесшумная дорога, вай-фай – это лишь малая часть того, чем оборудованы современные электропоезда. Акцент на комфорте пассажиров в свое время сделал Президент.

Более того, электросоставы нового поколения сегодня курсируют на межрегиональных маршрутах. Скажем, за 3 часа из столицы можно запросто добраться до Бреста.

Денис Тонконог, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Белорусская железная дорога внедряла очень много инноваций и внедрила во всех направлениях деятельности. Это не только подвижной состав, который вы видите. Нам необходимо было и инфраструктуру соответствующую готовить для этих скоростей, и развивать другие услуги сопутствующие для пассажиров.