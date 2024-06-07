Из фонда Президента Беларуси выделят Br1,25 млн на проекты в области культуры и искусства

Поддержка культуры и искусства на самом высоком уровне. 1 миллион 250 тысяч рублей будет направлено на реализацию знаковых для Беларуси проектов. Получатели – Большой театр и Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Распоряжение о выделении денег из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства 7 июня подписал Александр Лукашенко.

Деньги Большой театр Беларуси потратит на новую постановку «Патетический дневник памяти». В ее основе будут национальные спектакли оперы и балета ХХ века, посвященные Великой Отечественной войне. Неслучайно поддержку получит и женский монастырь. В следующем году он отметит 900-летие. Его основала еще преподобная Евфросиния Полоцкая в самом древнем городе Беларуси. Там же располагается единственный в Беларуси памятник архитектуры XII века – Спасо-Преображенская церковь.