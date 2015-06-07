Ивенецкий дом-интернат – реабилитационный центр для детей с особенностями физического развития

Новости Беларуси. Начало июня в нашей стране традиционно проходит под знаком защиты детей. Особое внимание мальчишкам и девчонкам, оставшимся без родительской заботы. В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ ведущий побывал в Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития, где, несмотря на тяжелые недуги, помогают обрести счастливое детство.

Ивенецкий дом-интернат – уникальный реабилитационный центр. Воспитанники окружены вниманием и заботой. Дети со сложными судьбами обрели здесь тепло родительского очага. Здесь они не только общаются и развиваются, но и получают знания и необходимую медицинскую помощь.

Руководитель социального учреждения Елена Сигизмундовна Петрашкевич старается создать самые лучшие условия для своих подопечных.