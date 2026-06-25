IV Международный антифашистский конгресс пройдет в Минске

IV Международный антифашистский конгресс начнет сегодня, 25 июня, работу в Минске. Он продолжится по 27 июня. Ожидаются представители 36 стран. Главная тема – противодействие распространению идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс организует Министерство обороны в дни, когда в стране проходят мероприятия памяти жертв Великой Отечественной войны. Это подчеркивает значимость сохранения мира сегодня, когда в ряде западных стран возрождаются неонацистские практики и идет сознательная фальсификация истории.

Сегодня участники посетят Храм Всех Святых в Минске. Главы основных религиозных конфессий проведут литию по жертвам войны, состоится возложение цветов в крипте храма. Основным днем станет 26 июня. Программа начнется с церемонии возложения венка и цветов на площади Победы. Затем в Центральном доме офицеров пройдет пленарное заседание.

Запланированы выступления порядка 25 участников. Завершится конгресс принятием резолюции, адресованной международной общественности. Антифашистский форум, подчеркивают организаторы, – это разговор о будущем и о войне, которая ведется в информационном пространстве – о попытках фальсифицировать историческое прошлое.