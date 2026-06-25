XIII Форум регионов Беларуси и России стартует в Минске – что в программе
Главная тема – экономическое взаимодействие регионов как основа устойчивого развития Беларуси и России. В Минске и Минской области сегодня, 25 июня, стартует XIII Форум регионов. В мероприятиях примут участие представители всех областей Беларуси и большинства регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России.
В первый день форума запланирована работа экспертной сессии, 10 тематических секций – от промышленной кооперации и импортозамещения до социальной политики, образования и здравоохранения.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это мероприятие знаковое, но оно не ограничивается только официальными встречами и площадками, которые уже активно начали работать и пребывать наши гости. Это еще и наши контакты на уровне городов, областей, которые мы поддерживаем уже не первый год.
Белорусско-российское торгово-экономическое взаимодействие в последние годы заметно активизировалось. В 2025 году обновлен исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:
Мы будем обсуждать вопросы синхронизации российско-белорусского законодательства с точки зрения организации закупок. Для того, чтобы белорусские производители могли участвовать в различных конкурсных процедурах государственных учреждений города Москвы и Российской Федерации.
Беларусь и Россия рассчитывают выйти на 70 миллиардов долларов товарооборота в годовом выражении. На форуме планируют подписать новые соглашения и дорожные карты.
Николай Бондаренко, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
Ежегодно в ходе форума подписываются сотни документов, которые имеют под собой реальную финансовую основу. И в результате это приносит большую пользу для двух государств.
Отдельный блок – выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, ремесленников и бизнеса. В этот раз она пройдет на площадке «БелЭкспо». Сегодня – деловые встречи с делегатами форума и партнерами, завтра – для официальных делегаций. А в 27 июня выставка будет открыта для всех гостей.
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