XIII Форум регионов Беларуси и России стартует в Минске – что в программе

Главная тема – экономическое взаимодействие регионов как основа устойчивого развития Беларуси и России. В Минске и Минской области сегодня, 25 июня, стартует XIII Форум регионов. В мероприятиях примут участие представители всех областей Беларуси и большинства регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в Форуме регионов Беларуси и России.

В первый день форума запланирована работа экспертной сессии, 10 тематических секций – от промышленной кооперации и импортозамещения до социальной политики, образования и здравоохранения.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это мероприятие знаковое, но оно не ограничивается только официальными встречами и площадками, которые уже активно начали работать и пребывать наши гости. Это еще и наши контакты на уровне городов, областей, которые мы поддерживаем уже не первый год. Белорусско-российское торгово-экономическое взаимодействие в последние годы заметно активизировалось. В 2025 году обновлен исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами.