Художник Андрей Смоляк представил в Минске свои «Ожившие картины»

Новости Беларуси, Минск. Презентацию в праздничном стиле кроме моделей и важных гостей гармонично дополняли встречающие посетителей Дед Мороз и Снегурочки.

Специально к событию выпустили и каталог с 55 работами проекта.

Некоторые же из уникальных живописных и, соответственно, фоторабот разместились в импровизированной галерее.

Андрей Смоляк, художник:

Весь смысл проекта в том, что я создаю еще одно произведение, еще один портрет белоруса. Тот человек, который работает со мной, не должен быть похож на картины.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая телеканала СТВ, участник проекта «Ожившие картины»:

Я благодарна чете Смоляков за то, что они увидели во мне этот образ. И сам мой образ настолько потрясающий, настолько уникальный, ведь я побывала и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Мне надо было эти три ипостаси изобразить.

Красная ковровая дорожка, разноцветное конфетти, костюмированное шоу и, конечно, выступление звездных гостей – участников проекта – посмотреть в этот вечер действительно было что.

На реализацию идеи жены мастера – Ольги Смоляк – ушло два года. Для воплощения необычного были задействованы самые яркие и известные люди Беларуси: политики и артисты, телеведущие, поэты и бизнесмены, режиссеры и спортсмены. Они «примерили» на себя образы героев произведений художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, точку чета Смоляков не ставит и в будущем обещает громкое продолжение проекта.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Важна, што гэта калекцыя. І менавіта ў мастацтве гэта таксама важны элемент, калі з’яўляюцца калекцыі цікавых твораў мастацтва, цікавых партрэтаў, якіх тут даволі шмат. Вельмі важна, што гэта падаецца ў незвычайнай тэатралізаванай форме.

Фактычна, выяўленчае матсацтва, дзякуючы сямейству Смалякоў, спалучае ў сябе розныя іншыя накірункі мастацтва. Іграе квартэт цудоўную класічную музыку, і гэта ўсе разам можа называцца праектнай дзейнасцю культуры.

Вера Полякова, актриса, участник проекта «Ожившие картины»:

Мне очень понравилось, потому что мне нравится, когда люди работают быстро, слаженно, когда есть хорошая команда. У Смоляков, конечно, эта команда есть. Были замечательный фотограф, гримеры, художники по костюмам. И до такой степени классно сделали, что я осталась очень довольна.