Итоги Республиканского информационно-профориентационного проекта «Проф-бум»

На днях в Минске были подведены итоги и награждены победители Республиканского информационно-профориентационного проекта «Проф-бум».

Подробнее об этом проекте, а также о его героях – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель Министра образования Республики Беларусь Виктор Якжик, а также победители этого конкурса – в номинации «Промо-батл» – победитель учащийся Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей им. Владимира Каменского – Кирилл Василевич и победитель в PR-спичрайтинге «Мое профессиональное будущее» – учащийся Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли – Егор Велько.