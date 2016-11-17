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Итоги Республиканского информационно-профориентационного проекта «Проф-бум»

17 ноября 2016 07:57
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На днях в Минске были подведены итоги и награждены победители Республиканского информационно-профориентационного проекта «Проф-бум».

Подробнее об этом проекте, а также о его героях – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель Министра образования Республики Беларусь Виктор Якжик, а также победители этого конкурса – в номинации «Промо-батл» – победитель учащийся  Минского государственного профессионально-технического колледжа строителей им. Владимира Каменского – Кирилл Василевич и  победитель в PR-спичрайтинге «Мое профессиональное будущее» – учащийся Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли – Егор Велько.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Виктор Якжик # Егор Велько # Кирилл Василевич

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