В Гродно учащиеся колледжей изготовили техно-елки из подручных материалов

Новости Беларуси. До нового года остается еще больше месяца, а в Гродно уже изготовили альтернативные праздничные деревья.

Учащиеся колледжей и школ региона собрали из подручных материалов техно-елки.

Компакт-диски, микросхемы, пластиковые стаканчики, в ход пошли даже кнопки от клавиатуры. Новый год в стиле техно ребята дополнили и символами праздника–2017, например, петухом из болтов и гаек.

Жюри еще предстоит выбрать лучшие работы по нескольким номинациям: от креативного дизайна до лучшей гирлянды.

Однако уже сейчас ясно: такие елки могут добавить оригинальности любому новогоднему интерьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Дашкевич, директор Гродненского областного центра технического творчества:

Здесь можно увидеть элементы тех узлов или агрегатов, которые использовались ранее скажем так учреждениями сельскохозяйственного профиля, или радиопромышленности, или же скажем для учащихся общеобразовательных учреждений. Это могли быть просто бумага, клей и краски.