В Беларуси все точки общепита планируют сделать свободными от табака

Новости Беларуси. В нашей стране планируют все точки общепита сделать свободными от табака.

Более 50% белорусов поддерживают эту идею и готовы вынести ее на всеобщее обсуждение.

Отказаться от пагубной привычки в XXI веке не так уж и сложно: достаточно обратиться в поликлинику.

Медики разработали целый комплекс программ, помогающих бросить курить.

Тем не менее, почти 30% населения нашей страны остается табакозависимым. Не нашли пока панацею от изобретения XXI века – электронного парогенератора. На первый взгляд, не представляющего вреда. Но в Европе ее уже приравняли к обычной сигарете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Русович, координатор программ Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

Рекомендовано странам регулировать электронные сигареты, как и сигареты обычные. Необходимо обеспечить такое законодательство, чтобы подростки и молодые люди не начинали курить, начиная с электронных сигарет. И дальше переходили на обычные сигареты.