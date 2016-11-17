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В Беларуси все точки общепита планируют сделать свободными от табака

17 ноября 2016 07:09
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Новости Беларуси. В нашей стране планируют все точки общепита  сделать свободными от табака.

Более 50% белорусов поддерживают эту идею и готовы вынести ее на всеобщее обсуждение. 

Отказаться от пагубной привычки в XXI веке не так уж и сложно: достаточно обратиться в поликлинику.

Медики разработали целый комплекс программ, помогающих бросить курить.

Тем не менее, почти 30% населения нашей страны остается табакозависимым. Не нашли пока панацею  от изобретения XXI века – электронного парогенератора. На первый взгляд, не представляющего вреда. Но в Европе ее уже приравняли к обычной сигарете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Русович, координатор программ Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:
Рекомендовано странам регулировать электронные сигареты, как и сигареты обычные. Необходимо обеспечить такое законодательство, чтобы подростки и молодые люди не начинали курить, начиная с электронных сигарет. И дальше переходили на обычные сигареты.

# общество # Курение в Беларуси # Валентин Русович

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