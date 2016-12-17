Итоги прямых линий за 2016 год: решено множество вопросов белорусов

Последний звонок. Белорусы 17 декабря вновь получили возможность напрямую задать насущные вопросы чиновникам по телефону. В стране прошли прямые линии.

Однако эта суббота стала последней в 2016 году, когда проблемы можно было решить по звонку.

Так что есть повод подытожить работу. В эффективности этой практики никто не сомневается. Власть вмешалась в ситуации тысяч белорусов. Да и обращений от субботы до субботы становилось все меньше, что тоже говорит о многом.

Могилев

Больше полугода жильцы этой могилевской 10-этажной новостройки вверх и вниз ходили пешком. Не здоровья ради. Просто в этом доме не включали лифты. Сначала людям обещали это сделать через 4 месяца после ввода здания. Потом, когда заселятся две трети жильцов.

В итоге многие уже успели сделать ремонт и на собственных плечах перенести мебель.

Татьяне Божковой каждый день приходилось брать высоту в 8 этажей — вместе с внуками. Плюс санки, коляски, продукты.

Татьяна Божкова, житель Могилева:

Ходили мы долго, высоко было, тяжело, а потом обратились в организацию, которая обслуживает наши лифты. Но никакого результата не было, продолжали дальше ходить. А когда уже позвонили на прямую линию горисполкома, сразу был результат.

Витебская область

А этот дом в Полоцке – полная противоположность могилевскому. Лифт здесь жильцам 4 квартир нужен едва ли.

Построенное еще в довоенное время здание в апреле 2016 года оказалось в объятиях огня.

Вопрос крыши над головой встал и в прямом, и в переносном смыслах.

На восстановление объекта ушло 700 миллионов неденоминированных рублей. Финансировали за счет местного бюджета.

Константин Лагун, заместитель директора по жилищно-коммунальному хозяйству Полоцка

Это историко-культурная ценность, и необходимо было все восстановить в прежнем виде. Поэтому пришлось разрабатывать проект. Люди очень часто к нам приходили, сейчас они говорят нам спасибо.

Только в Полоцке в этом году провели 57 прямых линий. С просьбами и проблемами к местной власти обратилось 140 человек. Это намного меньше, чем в прошлом году.

Анастасия Бут, СТВ:

На Витебщине сегодня проходят не только стандартные прямые телефонные линии, но и в режиме онлайн. Сейчас на связи с губернатором председатели всех исполкомов области. Если, к примеру, в Витебский облисполком поступит звонок из Полоцкого района, то проблему жителей будут решать непосредственно здесь – в Полоцком райисполкоме.

Эти прямые линии под занавес уходящего года как повод проанализировать, что волновало людей.

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома:

Тематика меняется прямых линий. Сегодня есть вопросы по ЖКХ, и они занимают ведущее место – 64% по итогам 2016 года. По мере возможности где-то разрешаются, где-то людям даются аргументированные ответы для того, чтобы человек понимал, что ему делать дальше.

Традиции прямых линий в Беларуси уже два года.

За это время по всей стране власть услышали десятки тысяч голосов тех, кому нужна помощь.

И если еще пару лет назад телефоны чиновников были раскалены от звонков, то сегодня число обращений уменьшилось даже не вдвое – в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.