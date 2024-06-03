Итоги областного конкурса «Молодой лидер» подвели в Минской области

В Минской области подвели итоги областного конкурса «Молодой лидер», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Торжественная церемония с награждением прошла в Смолевичской школе №5. Победителей объявили в 10 номинациях. Среди лидеров Минщины – молодые работники сферы образования, культуры, медицины, промышленности, лесного хозяйства и силовых структур. Все они получили награды за свои проекты, которые воплотили в жизнь в организациях и на предприятиях.

Татьяна Горшкова, художественный руководитель Несвижского городского молодежного центра:

Я стала победителем в сфере культуры. Для этого нужно было разработать социальный проект. Моя театральная студия принимала непосредственное участие, «открытое пространство». Суть в том, что мы ездили в малонаселенные деревни с постановками, спектаклями. Также фишка нашего проекта, что мы сами делаем реквизиты, сами шьем костюмы. На данный момент у меня 25 человек в студии. Также мы еще открыли театр танцев для малышей.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Мы сейчас задались целью несколько расширить рамки работы с работающей молодежью. Потому что понятно: работа, повседневные заботы, создаются семьи, рождаются дети и не всегда получается заниматься какой-то общественной деятельностью. Но посыл и желание такое имеется, а мы стараемся создать возможности для реализации этих желаний.