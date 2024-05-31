Итоги молодёжного конкурса аналитических исследований подвели в Минске

В Минске подвели итоги Республиканского молодежного конкурса аналитических исследований. Участие в нем приняли более 130 человек. На суд жюри представили почти 90 проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам отбора лауреатами стали авторы 17 инициатив. Их тематика обширная и затрагивает различные направления. Как отметили организаторы, молодежи интересно участие в такого рода конкурсах, ведь это уникальная возможность получить дополнительные навыки и компетенции, которые востребованы у работодателей.

Егор Рабцевич, студент Академии управления при Президенте Беларуси: Мой проект был посвящен именно экономическим причинам стагнации малых городов и упадка деревень. В результате этого проекта я хотел попытаться внести глоток свежего воздуха в экономическую жизнь деревень и малых городов, чтобы их немножко в экономическом плане оживить.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

На меня произвел впечатление уровень проектов. Мы все время пытались отстроиться от учебных задач каких-то или простых решений. Понравилась сама палитра, то, что мы никого не принуждали, ребята сами брали те темы, которые им будут интересны.

Лауреаты конкурса примут участие в летней школе молодых аналитиков, а также стажировках на различных предприятиях и в организациях страны. Кроме этого, у них появится возможность продолжить исследования по самым актуальным темам при поддержке института.