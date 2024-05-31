Дмитрий Басков: спонсорство и меценатство в Беларуси постоянно развивается

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень радует, что институт спонсорства и меценатства постоянно развивается. Все больше появляется людей, простых граждан, представителей бизнеса, которые понимают и осознают, насколько важна эта составляющая для детей, которые в этом нуждаются. Сегодня, наряду с уже привычными гостями нашего Ивенецкого дома-интерната, появились представители столичного ресторанного бизнеса, которые создали красивую, праздничную атмосферу, которую дети запомнят. И вот с этим радостным настроением пойдут на летние каникулы.