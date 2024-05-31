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Дмитрий Басков: спонсорство и меценатство в Беларуси постоянно развивается

31 мая 2024 07:13
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Человеку нужен человек. Накануне Дня защиты детей и по случаю окончания учебного года прошло торжественное вручение грамот воспитанникам Ивенецкого дома-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков: спонсорство и меценатство в Беларуси постоянно развивается-1

В гости к ребятам приехал член Совета Республики Дмитрий Басков. Концертную программу и развлекательную анимацию помогли организовать представители столичного ресторанного бизнеса.

Дмитрий Басков: спонсорство и меценатство в Беларуси постоянно развивается-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень радует, что институт спонсорства и меценатства постоянно развивается. Все больше появляется людей, простых граждан, представителей бизнеса, которые понимают и осознают, насколько важна эта составляющая для детей, которые в этом нуждаются. Сегодня, наряду с уже привычными гостями нашего Ивенецкого дома-интерната, появились представители столичного ресторанного бизнеса, которые создали красивую, праздничную атмосферу, которую дети запомнят. И вот с этим радостным настроением пойдут на летние каникулы.

Дмитрий Басков: спонсорство и меценатство в Беларуси постоянно развивается-7

Взаимная солидарная социальная ответственность закреплена в нашей Конституции. Дому-интернату для детей с особенностями физического развития передан сертификат на 5 000 рублей. Защита детства и материнства, поддержка социально уязвимых групп населения – важная составляющая политики белорусского государства.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Дмитрий Басков

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