Итальянская писательница о Беларуси: «У меня такое ощущение, что люди очень уважают место, где они живут»

Эльвира Апоне, писатель, журналист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Более 20 лет назад я увидел Вас в Минске. Надо сказать, что это была середина 90-ых, сейчас у нас называют эти годы «лихие 90-ые». Было, в общем, достаточно бедно, было много бандитов, далеко не всё было в магазинах. Я увидел Вас замёрзшую, маленькую, итальянскую девушку, замотанную в шарфик, в пальто. Я думал: «Господи, как же она здесь оказалась?» И вот Вы, спустя такое время приехали в Минск. И, скажем, что Вам бросилось в глаза, в первую очередь, какие изменения Вы видите? Вот такой, что называется, fresh look?

Эльвира Апоне, писатель, журналист:

Во-первых, город. Город очень сильно изменился. Не то, что побольше, но построили новые здания. Намного больше магазинов, супермаркетов, коммерческих центров. Я помню, когда была здесь, я помню, даже очень мало магазинов было, где можно было покупать продукты питания. Поэтому всё было сложно. Всё чисто. Не то, чтобы не было чисто раньше, но здесь я вижу большой порядок, очень чисто, порядочно, всё чётко. Мне это очень понравилось. Потому что у меня такое ощущение было, что люди живут, и очень здесь уважают место, где они живут. Это я здесь больше ощущаю, чем у нас. И потом я вижу, что здесь люди, несмотря на то, что говорят, может быть, на самом деле, в Европе, что здесь, может быть, недостаточно, я знаю, свободы.

Но я вижу, что люди свободны. И, больше всего, очень спокойно живут.

Это очень важно, потому что уже такого спокойствия у нас нет, мне кажется, в Италии. Люди больше боятся, а здесь даже не боятся. И свобода, конечно, имеет разные смыслы, может быть, для людей. Свобода для меня ­– важно, что я могу ходить по улице даже поздно вечером, куда угодно и не бояться ничего. Потому что я могу спокойно жить. И здесь, мне кажется, это так.